Polka w finale mistrzostw świata! Tak skomentowała wielki sukces. "Rywalka miała być..."
Pięściarka Aneta Rygielska awansowała do finału wagi 60 kg mistrzostw świata w Liverpoolu, zapewniając sobie co najmniej srebrny medal. Polka po bardzo zaciętym pojedynku pokonała Chinkę Chengyu Yang 3:2 (28:28, 27:29, 28:28, 27:29, 28:28). Zaraz po walce skomentowała werdykt w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.
Aneta Rygielska - Chengyu Yang. Walka z MŚ 2025
Aneta Rygielska: Rywalka miała być silniejsza, a jednak to ona zaliczyła nokdaun
Polka dobrze rozpoczęła walkę, kontrując i trzymają Chinkę na dystans. Rywalka nie pozostawała dłużna, co zapewniało dobre tempo rywalizacji. Po pierwszej rundzie Azjatka prowadziła na kartach trzech sędziów. W drugiej po ciosie torunianki Yang była liczona. Rygielska odrobiła straty, prowadziła dwoma punktami u dwóch arbitrów, a u trzech był remis.
Kiedy walka Rygielskiej w finale MŚ? O której godzinie?
W finałowym starciu Polka dalej starała się realizować taktykę wyznaczoną przez trenerów. Chinka rzuciła się do chaotycznych ataków. Częściej faulowała, ale w samej końcówce ostrzeżeniem arbiter ringowy ukarał... Rygielską.
Ostatecznie Polka wygrała 3:2. Trzej sędziowie punktowi, przy remisie, jako zwyciężczynię wskazali Polkę.
- Rywalka miała być silniejsza, a jednak to ona zaliczyła nokdaun - powiedziała na gorąco w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.
Dla torunianki to największy sukces w karierze, w piątym starcie w imprezie tej rangi (wcześnie w 2014, 2016, 2019, 2022 roku). Chinka to mistrzyni świata z roku 2023, które organizowała jeszcze federacja IBA.
W niedzielnym finale przeciwniczką Rygielskiej będzie Brazylijka Rebeca de Lima Santos.
Do mistrzostw świata, po raz pierwszy organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.
