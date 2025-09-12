Polka w finale mistrzostw świata! Tak skomentowała wielki sukces. "Rywalka miała być..."

Polka dobrze rozpoczęła walkę, kontrując i trzymają Chinkę na dystans. Rywalka nie pozostawała dłużna, co zapewniało dobre tempo rywalizacji. Po pierwszej rundzie Azjatka prowadziła na kartach trzech sędziów. W drugiej po ciosie torunianki Yang była liczona. Rygielska odrobiła straty, prowadziła dwoma punktami u dwóch arbitrów, a u trzech był remis.

Kiedy walka Rygielskiej w finale MŚ? O której godzinie?

W finałowym starciu Polka dalej starała się realizować taktykę wyznaczoną przez trenerów. Chinka rzuciła się do chaotycznych ataków. Częściej faulowała, ale w samej końcówce ostrzeżeniem arbiter ringowy ukarał... Rygielską.

Ostatecznie Polka wygrała 3:2. Trzej sędziowie punktowi, przy remisie, jako zwyciężczynię wskazali Polkę.

- Rywalka miała być silniejsza, a jednak to ona zaliczyła nokdaun - powiedziała na gorąco w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

Dla torunianki to największy sukces w karierze, w piątym starcie w imprezie tej rangi (wcześnie w 2014, 2016, 2019, 2022 roku). Chinka to mistrzyni świata z roku 2023, które organizowała jeszcze federacja IBA.

W niedzielnym finale przeciwniczką Rygielskiej będzie Brazylijka Rebeca de Lima Santos.

Do mistrzostw świata, po raz pierwszy organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.

BS, Polsat Sport, PAP