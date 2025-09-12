Polska - Rumunia. Wynik meczu polskich siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?

Wystartowały mistrzostwa świata w siatkówkę 2025! W tym roku turniej odbywa się na Filipinach. W meczu otwarcia gospodarze przegrali do zera z Tunezją.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

To, co najbardziej ciekawi polskich kibiców, rozpoczyna się w sobotę 13 września - do akcji wchodzą podopieczni Nikoli Grbicia. W meczu pierwszej kolejki Polska zmierzy się z Rumunią.

Oprócz Polski i Rumunii, w grupie B rywalizuje Holandia i Katar.

Polska - Rumunia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?

Kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Rumunia na mistrzostwach świata 2025? Wynik meczu polskich siatkarzy Polska - Rumunia na MŚ 2025 poznamy w sobotę 13 września - start o godzinie 15.30 polskiego czasu.

Polsat Sport