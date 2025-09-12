Polska - Rumunia. Wynik meczu polskich siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?
Polska - Rumunia, czyli czas na pierwszy mecz polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata 2025. Kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Rumunia? Jaki był wynik meczu Polska - Rumunia na MŚ w siatkówkę?
Wystartowały mistrzostwa świata w siatkówkę 2025! W tym roku turniej odbywa się na Filipinach. W meczu otwarcia gospodarze przegrali do zera z Tunezją.
MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?
To, co najbardziej ciekawi polskich kibiców, rozpoczyna się w sobotę 13 września - do akcji wchodzą podopieczni Nikoli Grbicia. W meczu pierwszej kolejki Polska zmierzy się z Rumunią.
Oprócz Polski i Rumunii, w grupie B rywalizuje Holandia i Katar.
Polska - Rumunia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?
Kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Rumunia na mistrzostwach świata 2025? Wynik meczu polskich siatkarzy Polska - Rumunia na MŚ 2025 poznamy w sobotę 13 września - start o godzinie 15.30 polskiego czasu.