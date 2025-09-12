Polska tenisistka przystąpiła do obrony tytułu! Za nią wymagające wyzwanie

Plasująca się na 30. pozycji listy WTA Magdalena Fręch zmagania WTA 500 rozpoczęła spotkaniem z włoską kwalifikantką Lucrezią Stefanini. W pierwszej rundzie łodzianka - z racji rozstawienia z numerem 4. - miała wolny los.

Zajmująca 148. miejsce w światowym rankingu Stefanini wyeliminowała w Meksyku już trzy rywalki - dwie w eliminacjach, a już w głównej drabince wygrała z wracającą na korty po dłuższej przerwie Amerykanką Sloane Stephens 6:4, 4:6, 6:1.

Fręch pojedynek z Włoszką zaczęła od przełamania, ale za chwilę sama straciła podanie. Później jednak w pierwszym secie nie oddała już przeciwniczce ani jednego gema, choć większość była długa i zacięta, a set - mimo wyniku 6:1 - trwał 46 minut.

W drugiej odsłonie to Polka pierwsza przegrała swój serwis, lecz błyskawicznie odrobiła stratę. Przy stanie 2:1 dla niej na ponad pół godziny grę przerwały opady deszczu.

Po powrocie na kort to Włoszka dopisała na swoje konto trzy gemy z rzędu. W końcówce wydawało się, że ubiegłoroczna triumfatorka, która - co przypomnieli organizatorzy - wróciła na ten kort po 361 dniach, mimo kłopotów opanowała sytuację, ale konieczny był tie-break.

W nim prowadziła już 4:1, by stracić pięć kolejnych punktów. Fręch stanęła wtedy na wysokości zadania - najpierw obroniła dwa setbole, wyrównała na 6:6, a za chwilę dwoma kolejnymi punktami przypieczętowała swój sukces w trwającym 134 minuty pojedynku.

O półfinał podopieczna trenera Andrzeja Kobierskiego powalczy w sobotę nad ranem czasu polskiego z 228. w klasyfikacji tenisistek Nikolą Bartunkovą. 19-latka dostała się do turnieju dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów i zdołała pokonać już dwie kwalifikantki. Będzie to ich pierwsza konfrontacja Polki z Czeszką.

Fręch w Meksyku broni tytułu i 500 punktów do rankingu wywalczonych przed rokiem. Dlatego w wirtualnym zestawieniu, po odjęciu dorobku za sukces z poprzedniej edycji, spadła z 30. na 52. lokatę i by piąć się ponownie w górę musi wygrywać kolejne mecze. Pierwsze zwycięstwo pozwoliło się jej przesunąć na 46. pozycję.

Z imprezy wyeliminowane zostały już dwie najwyżej rozstawione tenisistki - Belgijka Elise Mertens i Rosjanka Wieronika Kudiermietowa. Ze względu na opóźnienia w programie z powodu niesprzyjającej aury nie zaczęła jeszcze występów Łotyszka Jelena Ostapenko (nr 3.).

W pierwszej rundzie odpadła Magda Linette, która skreczowała w pojedynku z Kolumbijką Emilianą Arango po przegraniu pierwszej partii 0:6.

W rywalizacji deblistek uczestniczy jeszcze Katarzyna Piter. W parze z Belgijką Magali Kempel w piątek zagra o półfinał z Francuzką Elsą Jacquemot i Rosjanką Poliną Kudermietową.

MR, PAP