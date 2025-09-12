Polskie siatkarki już w ćwierćfinale!

Marta Łodej i Julia Kielak bardzo dobrze rozpoczęły turniej główny VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika rozgrywany na Plaży Wilanów. W sesji porannej biało-czerwone zmierzyły się z Amerykankami Rachael Kramer i Michelle Shaffer. Początek każdego z setów był w miarę wyrównany, jednak w końcówkach rządziły Polki. Przyczyniło się to do ich zwycięstwa.

- Nie był to łatwy mecz - powiedziała Julia Kielak. - Myślę, że mogłyśmy mieć problem z side-outem, bo grałyśmy z bardzo wysoką blokującą - dodała.

W II rundzie polskie siatkarki zmierzyły się z Anniiną Parkkinen i Valmą Vilhelmiiną Prihti z Finlandii. Zmotywowane i pewne w swoich poczynaniach biało-czerwone również i to spotkanie zakończyły w dwóch partiach na swoją korzyść.

- Znaczenie miała determinacja. Końcówkę zagrałyśmy pewnie. W dodatku wyszło nam kilka akcji taktycznych - zaznaczyła Marta Łodej. - Finki bardzo dobrze grały w bloku. Na szczęście wyciągnęłyśmy wnioski i wygrałyśmy - dodała jej boiskowa partnerka.

Dwa zwycięstwa dały duetowi Łodej/Kielak bezpośredni awans do ćwierćfinału warszawskiego turnieju. Na ten moment wicemistrzynie Polski nie znają jeszcze swoich rywalek. Wyłoni je dopiero rozgrywana w sobotę Round of 12. Jak zaznaczają polskie reprezentantki poziom turnieju jest wysoki. - Przyjechały drużyny z całego świata. Bardzo fajnie się gra siatkówkę z najlepszymi. Poziom jest bardzo wysoki - wspomniała Kielak.

Informacja prasowa