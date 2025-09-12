Poznaliśmy finalistów Eurobasketu! Dwaj niepokonani giganci powalczą o tytuł

Turcy zwyciężyli m.in. w grupie A Serbię 95:90, a w ćwierćfinale Polskę 91:77. Reprezentacja biało-czerwonych została sklasyfikowana na szóstym miejscu, za Litwą, a przed Słowenią i Gruzją.

Mistrzowie świata Niemcy byli liderami gr. B w Tampere. W ćwierćfinale zwyciężyli Słowenię z Luką Doncicem 99:91, a w półfinale Finlandię 98:86.

Turcy wystąpią w finale po raz drugi w historii. Zdobyli srebrny medal w Stambule w 2001 r., gdy ulegli Jugosławii 69:78. Ostatni raz w najlepszej ósemce byli w 2009 w Katowicach.

W piątek zespół trenera Ergina Atamana odniósł ósme z rzędu zwycięstwo w turnieju, osiągając tym samym najlepszy wynik w historii startów w ME.

Spotkanie od początku do końca toczyło się pod dyktando Turków, którzy zupełnie wyeliminowali w ataku mistrza NBA z Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpo - do przerwy rzucił tylko cztery punkty, w całym spotkaniu uzyskał zanotował 12 i 12 zbiórek, ale meczu nie dokończył bo za faul niesportowy został na półtorej minuty przed końcem zdyskwalifikowany.

Trener Ataman, trzykrotny mistrz Euroligi i obecnie szkoleniowiec Panathinaikosu Ateny, podkreślał przed półfinałem, że cieszy się na spotkaniu z koszykarzami Hellady, bo w klubie ma aż pięciu kadrowiczów z ekipy Vasileiosa Spanoulisa. I rzeczywiście, taktyczne rozpracowanie rywali było kluczem do sukcesu.

Już do przerwy Turcy prowadzili 49:31, choć pod koniec drugiej kwarty wygrywali 21 punktami (45:24). Alperen Sengun, środkowy Houston Rockets, tak jak w meczu z Polską, więcej podawał do kolegów i zbierał piłki niż rzucał. Z tej ostatniej umiejętności wyręczał go znakomicie dysponowany Ercan Osmani, który do przerwy trafił cztery razy zza linii 6,75 m, a w całym spotkaniu miał 6 celnych z 8 takich rzutów. Sengun zakończył mecz z double-double - 15 pkt i 12 zb.

W trzeciej kwarcie podopieczni Atamana, którzy przegrali pięć ostatnich pojedynków z Grekami w turniejach ME, mieli już 26 punktów przewagi (66:40). Ostatnia część niczego nie zmieniała, sfrustrowani Grecy nie byli w stanie odwrócić losów spotkania.

Wcześniej Niemcy wygrali z Finami 98:86 i po raz trzeci awansowali do finału mistrzostw Europy. Aktualni mistrzowie świata, którzy także mają komplet zwycięstw, po raz drugi pokonali w Finów w tegorocznych ME, gdyż w fazie grupowej w Tampere zwyciężyli aż 91:61.

Mistrzostwo Starego Kontynentu zdobyli tylko raz - w 1993 roku w Monachium, pod wodzą trenera Svetislava Pesica, gdy pokonali Rosję 71:70. W 2005 r. w Belgradzie przegrali natomiast w finale z Grecją 62:78.

Do zwycięstwa dającego finał poprowadzili niemiecką ekipę Dennis Schroeder z Sacramento Kings, który miał double-double - 26 pkt i 12 zbiórek, Franz Wagner z Orlando Magic - 22 pkt i Daniel Theis - 10 pkt i 11 zbiórek. Wśród Finów najskuteczniejszym był Olivier Nkamhoua - 21 pkt i dziewięć zbiórek.

Finowie po raz pierwszy w historii powalczą o medale ME - ich rywalami będą Grecy.

Wyniki półfinałów ME:

Niemcy - Finlandia 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).



Najwięcej punktów: dla Niemiec - Dennis Schroeder 26, Franz Wagner 22, Tristan Da Silva 13, Daniel Theis 10;



dla Finlandii - Olivier Nkamhoua 21, Lauri Markkanen 16, Mikael Jantuten 12, Miikka Muurinen 12;

Grecja - Turcja 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22).



Najwięcej punktów: dla Grecji - Kostas Sloukas 15, Giannis Antetokounmpo 12;



dla Turcji - Ercan Osmani 28, Cedi Osman 17, Alepren Sengun 15, Shane Larkin 14.

