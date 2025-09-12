Rygielska - Santos. Kiedy finał MŚ w boksie? O której godzinie?

Sporty walki

Aneta Rygielska - Rebeca Santos to finał mistrzostw świata w boksie olimpijskim w kategorii do 60 kilogramów. Kiedy finał Rygielska - Santos? O której godzinie Rygielska walczy w finale MŚ 2025?

Rygielska - Santos. Kiedy finał MŚ w boksie? O której godzinie?
fot. Polsat Sport
Rygielska - Santos. Kiedy finał MŚ w boksie? O której godzinie?

W półfinale Rygielska zmierzyła się z Chinką Yang Chengyu. Po niejednogłośnej decyzji sędziów górą okazała się Polka i awansowała do finału. Dwóch sędziów wskazało wygraną Chengyu, trzech oceniło, że pojedynek zakończył się remisem, ale następnie wskazali na triumf Polki i dzięki temu zawodniczka z Torunia zwyciężyła w tym niezwykle dramatycznym starciu.

 

Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?

 

Finałową rywalkę Rygielskiej wyłonił pojedynek Rebeca Santos - Wiktoria Grafiejewa. Górą okazała się Brazylijka, która zameldowała się w wielkim finale mistrzowskiego turnieju.

Rygielska - Santos. Kiedy finał MŚ w boksie? O której godzinie?

Kiedy finał Rygielska - Santos w mistrzostwach świata w boksie 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani pięściarstwa. Rygielska w finale zawalczy w niedzielę 14 września. Godzina walki Rygielska - Santos w finale to 14.00 polskiego czasu.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANETA RYGIELSKABOKSSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Jarliński - Callum Makin. Walka z MŚ 2025
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 