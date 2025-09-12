W półfinale Rygielska zmierzyła się z Chinką Yang Chengyu. Po niejednogłośnej decyzji sędziów górą okazała się Polka i awansowała do finału. Dwóch sędziów wskazało wygraną Chengyu, trzech oceniło, że pojedynek zakończył się remisem, ale następnie wskazali na triumf Polki i dzięki temu zawodniczka z Torunia zwyciężyła w tym niezwykle dramatycznym starciu.

Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?

Finałową rywalkę Rygielskiej wyłonił pojedynek Rebeca Santos - Wiktoria Grafiejewa. Górą okazała się Brazylijka, która zameldowała się w wielkim finale mistrzowskiego turnieju.

Rygielska - Santos. Kiedy finał MŚ w boksie? O której godzinie?

Kiedy finał Rygielska - Santos w mistrzostwach świata w boksie 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani pięściarstwa. Rygielska w finale zawalczy w niedzielę 14 września. Godzina walki Rygielska - Santos w finale to 14.00 polskiego czasu.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport