Rygielska - Santos. Wynik finału MŚ w boksie. Kto wygrał walkę?

Aneta Rygielska - Rebeca Santos to finałowa walka na mistrzostwach świata w boksie. Jaki był wynik walki Rygielska - Santos na MŚ w boksie? Walka Rygielskiej w finale MŚ w boksie - kto wygrał?

fot. Facebook
Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w tym roku gości Liverpool. Do rywalizacji w kategorii 60 kg przystąpiła niezwykle doświadczona reprezentantka Polski Aneta Rygielska.

 

Jak się okazało, Rygielska kapitalnie spisuje się podczas MŚ w boksie. Polka pokonała kolejno Sanju Sanju, Jajairę Gonzalez, Ayakę Tahuachi i Yang Chengyu, meldując się tym samym w wielkim finale mistrzowskiej imprezy.

 

Finałową rywalką Rygielskiej będzie reprezentantka Brazylii Rebeca Santos.

Finał Rygielska - Santos. Wynik walki MŚ w boksie. Kto wygrał?

Jaki był wynik walki Rygielska - Santos na MŚ w boksie? To pytanie zadają sobie fani boksu w naszym kraju. Finał Rygielska - Santos odbędzie się w niedzielę 14 września o godzinie 14:00 polskiego czasu. O werdykcie potyczki poinformujemy od razu po jej zakończeniu. Na naszym portalu dostępna do obejrzenia będzie również cała walka Rygielska - Santos w finale MŚ.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport i na Polsat Box Go.

