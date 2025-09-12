Rygielska - Santos. Wynik finału MŚ w boksie. Kto wygrał walkę?

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w tym roku gości Liverpool. Do rywalizacji w kategorii 60 kg przystąpiła niezwykle doświadczona reprezentantka Polski Aneta Rygielska.

Jak się okazało, Rygielska kapitalnie spisuje się podczas MŚ w boksie. Polka pokonała kolejno Sanju Sanju, Jajairę Gonzalez, Ayakę Tahuachi i Yang Chengyu, meldując się tym samym w wielkim finale mistrzowskiej imprezy.

Finałową rywalką Rygielskiej będzie reprezentantka Brazylii Rebeca Santos.

Finał Rygielska - Santos. Wynik walki MŚ w boksie. Kto wygrał?

Jaki był wynik walki Rygielska - Santos na MŚ w boksie? To pytanie zadają sobie fani boksu w naszym kraju. Finał Rygielska - Santos odbędzie się w niedzielę 14 września o godzinie 14:00 polskiego czasu. O werdykcie potyczki poinformujemy od razu po jej zakończeniu. Na naszym portalu dostępna do obejrzenia będzie również cała walka Rygielska - Santos w finale MŚ.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport i na Polsat Box Go.

