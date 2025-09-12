Siatkówka oczami Polaków – emocje i współpraca

W badaniu „Siatkówka oczami Polaków” na reprezentatywnej grupie 1001 osób, aż dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że interesuje się sportem. Co czwarty badany przyznaje, że jest to silna fascynacja. Wśród fanów sportu siatkówka zajmuje drugie miejsce pod względem popularności (56% wskazań), ustępując jedynie piłce nożnej (64%). Kolejne dyscypliny to skoki narciarskie, lekkoatletyka, tenis oraz sporty motorowe. Wśród trzech najpopularniejszych sportowców w kraju, pod względem śledzenia w mediach społecznościowych i tradycyjnych, zaraz za Robertem Lewandowskim i Igą Świątek badani wskazują siatkarza – Bartosza Kurka, co dodatkowo podkreśla rosnącą popularność siatkówki w Polsce.

Zaangażowanie kibiców siatkówki



Ponad połowa osób regularnie śledzących wydarzenia sportowe ogląda mecze siatkówki, a dla 29% z nich to właśnie ta dyscyplina jest ulubioną. Jest jednym ze sportów, wobec którego wielu badanych deklaruje swoje zaangażowanie i twierdzi, że kibicowanie siatkarzom stanowi ważną część ich życia.



Siatkówka jest jedną z dyscyplin chętniej oglądanych w towarzystwie – podobnie jak skoki narciarskie czy piłka nożna. Nadal jednak dominuje przeżywanie wydarzeń sportowych w pojedynkę – ponad 50% wskazań.



W przypadku prawie wszystkich dyscyplin sportowych najczęstszym kanałem, w którym są one śledzone, jest telewizja (oglądanie wydarzeń na żywo). Inne popularne formy odbioru wydarzeń siatkarskich to oglądanie skrótów i najważniejszych fragmentów meczów, czytanie artykułów i analiz oraz śledzenie relacji z rozgrywek w internecie.

Sponsoring sportowy – wsparcie czy reklama?



Z pojęciem sponsoringu sportowego zaznajomiona jest ponad połowa Polaków (51%). Najczęściej utożsamiane jest ono ze wsparciem finansowym lub rzeczowym zawodników, drużyn oraz wydarzeń sportowych. Drugą definicją podawaną przez respondentów jest "finansowanie w zamian za ekspozycję marki i reklamę".



Ponad połowa Polaków (61%) dobrze ocenia sponsoring sportowy, a jeszcze wyższy odsetek (72%) pozytywnie określa działania firm mające na celu wsparcie wydarzeń, drużyn lub poszczególnych zawodników. Marki angażujące się w sponsoring są postrzegane jako budzące sympatię, szacunek i wdzięczność, a także jako wyróżniające się na rynku i zaangażowane w sprawy istotne społecznie.



Siatkówka łączy zaangażowaniem



Siatkówka to nie tylko sport – to emocje, wspólnota i jedna z najchętniej oglądanych dyscyplin w Polsce. Sponsoring to nie tylko prezentacja marki i reklama, ale przede wszystkim zaangażowanie w rozwój sportu, wsparcie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzięki sponsorom takim jak Plus, polskie siatkarki i siatkarze mogą godnie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej, a kibice – z dumą śledzić ich kolejne zwycięstwa.

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski będą również transmitowane w Polsacie.

*Źródło: Badanie „Siatkówka oczami Polaków” zrealizowane przez Pentagon, lipiec 2025 r. Reprezentatywna grupa N=1001 osób w wieku od 16 do 69 lat. Metoda: CAWI.

Informacja prasowa