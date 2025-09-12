Syn Ronaldinho podpisał kontrakt. Będzie grał w Championship

Brazylijski piłkarz Joao Mendes, syn słynnego Ronaldinho, podpisał roczny kontrakt z klubem Hull City, występującym w drugiej lidze angielskiej - The Championship. 20-latek jest wychowankiem Cruzeiro Belo Horizonte, a później grał w młodzieżowych drużynach Barcelony.

fot. AFP
W 2024 roku Joao Mendes przeniósł się do Burnley, gdzie występował w zespole do lat 21. Teraz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt z Hull City z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

 

„Myślę, że to dobrze, iż mogę doświadczyć różnych stylów piłki nożnej. W Brazylii obowiązuje jeden styl, w Hiszpanii inny, a w Anglii jeszcze inny, więc myślę, że doświadczenie zdobywane w różnych miejscach bardzo dobrze rozwija moją grę” – powiedział Mendes, cytowany w oświadczeniu klubu.

 

Mendes jest synem Ronaldinho, który w 2002 roku z reprezentacją Brazylii wygrał mistrzostwa świata, został nagrodzony Złotą Piłką w 2005 roku oraz triumfował w Lidze Mistrzów jako zawodnik Barcelony.

 

Ronaldinho na Instagramie opublikował zdjęcie Mendesa z podpisem: „Powodzenia w nowym klubie i nowych wyzwaniach, synu”.

