Szeremeta, Kaczmarska, Rygielska w finałach MŚ w boksie. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Sporty walki

Piątkowe zmagania podczas mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu przyniosły polskim kibicom mnóstwo radości. Wszystkie trzy nasze reprezentantki wywalczyły awans do finałów w swoich kategoriach wagowych i staną do walki o złote medale. Gdzie śledzić decydujące pojedynki Polek na MŚ? Finałowe starcia z udziałem Szeremety, Kaczmarskiej i Rygielskiej będzie można obejrzeć na żywo w Polsacie Sport Fight i w serwisie Polsat Box Go.

fot: Polsat Sport
Od lewej: Aneta Rygielska, Tomasz Dylak, Agata Kaczmarska, Julia Szeremeta

Trzy reprezentantki Polski wywalczyły miejsce w finałach mistrzostw świata w boksie olimpijskim, które odbywają się w Liverpoolu. Aneta Rygielska po niezwykle twardej i wyrównanej walce pokonała Chinkę Chengyu Yang.

 

Julia Szeremeta, aktualna wicemistrzyni olimpijska z Paryża, w pewnym stylu wypunktowała Kolumbijkę Valerię Arboledę Mendozę.

 

Agata Kaczmarska natomiast w półfinale zdominowała Kazaszkę Jeldanę Talipovą, zwyciężając u wszystkich pięciu sędziów stosunkiem 30:26.

 

Tym samym Biało-Czerwone zapewniły sobie już co najmniej srebrne medale, a w finałach staną przed szansą zdobycia złotych krążków i tytułów mistrzyń świata w swoich kategoriach wagowych.

 

Do mistrzostw świata, po raz pierwszy organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć finały z udziałem Polek? Kiedy walki Polek?

Transmisje walk półfinałowych z udziałem trzech Polek 13 i 14 września w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.

 

13 września:

57 kg: Julia Szeremeta - Jaismine Jaismine (Indie) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 21:30)

80+ kg: Agata Kaczmarska - Nupur Nupur (Indie) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 22:00)

 

14 września:

60 kg: Aneta Rygielska - Rebeca Santos De Lima (Brazylia) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 14:00)

