Szeremeta, Kaczmarska, Rygielska w finałach MŚ w boksie. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
Piątkowe zmagania podczas mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu przyniosły polskim kibicom mnóstwo radości. Wszystkie trzy nasze reprezentantki wywalczyły awans do finałów w swoich kategoriach wagowych i staną do walki o złote medale. Gdzie śledzić decydujące pojedynki Polek na MŚ? Finałowe starcia z udziałem Szeremety, Kaczmarskiej i Rygielskiej będzie można obejrzeć na żywo w Polsacie Sport Fight i w serwisie Polsat Box Go.
Aneta Rygielska - Chengyu Yang. Walka z MŚ 2025
Aneta Rygielska: Rywalka miała być silniejsza, a jednak to ona zaliczyła nokdaun
Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza. Walka z MŚ 2025
Julia Szeremeta: Jak powiedziałam, przyjechałam tu po złoto i do celu zostało niewiele
Agata Kaczmarska - Jeldana Talipowa. Walka z MŚ 2025
Agata Kaczmarska: Pojedynek kontrolowała najskuteczniejsza broń boksera, czyli lewy prosty
Trzy reprezentantki Polski wywalczyły miejsce w finałach mistrzostw świata w boksie olimpijskim, które odbywają się w Liverpoolu. Aneta Rygielska po niezwykle twardej i wyrównanej walce pokonała Chinkę Chengyu Yang.
Julia Szeremeta, aktualna wicemistrzyni olimpijska z Paryża, w pewnym stylu wypunktowała Kolumbijkę Valerię Arboledę Mendozę.
Agata Kaczmarska natomiast w półfinale zdominowała Kazaszkę Jeldanę Talipovą, zwyciężając u wszystkich pięciu sędziów stosunkiem 30:26.
Tym samym Biało-Czerwone zapewniły sobie już co najmniej srebrne medale, a w finałach staną przed szansą zdobycia złotych krążków i tytułów mistrzyń świata w swoich kategoriach wagowych.
Do mistrzostw świata, po raz pierwszy organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.
Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć finały z udziałem Polek? Kiedy walki Polek?
Transmisje walk półfinałowych z udziałem trzech Polek 13 i 14 września w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.
13 września:
57 kg: Julia Szeremeta - Jaismine Jaismine (Indie) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 21:30)
80+ kg: Agata Kaczmarska - Nupur Nupur (Indie) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 22:00)
14 września:
60 kg: Aneta Rygielska - Rebeca Santos De Lima (Brazylia) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 14:00)Przejdź na Polsatsport.pl