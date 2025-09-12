Szeremeta, Kaczmarska, Rygielska w finałach MŚ w boksie. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Trzy reprezentantki Polski wywalczyły miejsce w finałach mistrzostw świata w boksie olimpijskim, które odbywają się w Liverpoolu. Aneta Rygielska po niezwykle twardej i wyrównanej walce pokonała Chinkę Chengyu Yang.

Julia Szeremeta, aktualna wicemistrzyni olimpijska z Paryża, w pewnym stylu wypunktowała Kolumbijkę Valerię Arboledę Mendozę.

Agata Kaczmarska natomiast w półfinale zdominowała Kazaszkę Jeldanę Talipovą, zwyciężając u wszystkich pięciu sędziów stosunkiem 30:26.

ZOBACZ TAKŻE: Tak Julia Szeremeta podsumowała awans do finału MŚ w boksie. "Jak powiedziałam..."

Tym samym Biało-Czerwone zapewniły sobie już co najmniej srebrne medale, a w finałach staną przed szansą zdobycia złotych krążków i tytułów mistrzyń świata w swoich kategoriach wagowych.

Do mistrzostw świata, po raz pierwszy organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć finały z udziałem Polek? Kiedy walki Polek?

Transmisje walk półfinałowych z udziałem trzech Polek 13 i 14 września w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.

13 września:

57 kg: Julia Szeremeta - Jaismine Jaismine (Indie) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 21:30)

80+ kg: Agata Kaczmarska - Nupur Nupur (Indie) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 22:00)

14 września:

60 kg: Aneta Rygielska - Rebeca Santos De Lima (Brazylia) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 14:00)

ŁO, Polsat Sport