Szeremeta w finale MŚ w boksie! Kiedy walka? O której godzinie finał?
Julia Szeremeta w finale mistrzostw świata w boksie olimpijskim w kategorii do 57 kilogramów! Rywalką Polki w finale będzie Jaismine Jaismine. Kiedy finał Szeremety? O której godzinie Szeremeta - Jaismine w finale MŚ 2025?
W półfinale Szeremeta zmierzyła się z Valerią Arboledą Mendozą z Kolumbii. Polka w swoim stylu zaprezentowała niezwykle efektowny boks i decyzją sędziów pokonała półfinałową przeciwniczkę.
Finałową rywalkę Szeremety wyłonił kolejny pojedynek sesji wieczornej MŚ w boksie, jeśli chodzi o piątkowy turniej, czyli starcie Omailyn Carolina Alcala Segovia - Jaismine Jaismine. Górą okazała się reprezentantka Indii i to z Jaismine w finale zmierzy się polska medalistka olimpijska z Paryża.
Szeremeta w finale MŚ w boksie. Kiedy walka Szeremeta - Jaismine? O której godzinie?
Kiedy finał Szeremety w mistrzostwach świata w boksie 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani pięściarstwa. Szeremeta w finale zawalczy w sobotę 13 września. Godzina walki Szeremeta - Jaismine w finale to 21.30 polskiego czasu.
