Szeremeta w finale MŚ w boksie! Kiedy walka? O której godzinie finał?

W półfinale Szeremeta zmierzyła się z Valerią Arboledą Mendozą z Kolumbii. Polka w swoim stylu zaprezentowała niezwykle efektowny boks i decyzją sędziów pokonała półfinałową przeciwniczkę.

Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?

Finałową rywalkę Szeremety wyłonił kolejny pojedynek sesji wieczornej MŚ w boksie, jeśli chodzi o piątkowy turniej, czyli starcie Omailyn Carolina Alcala Segovia - Jaismine Jaismine. Górą okazała się reprezentantka Indii i to z Jaismine w finale zmierzy się polska medalistka olimpijska z Paryża.

Szeremeta w finale MŚ w boksie. Kiedy walka Szeremeta - Jaismine? O której godzinie?

Kiedy finał Szeremety w mistrzostwach świata w boksie 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani pięściarstwa. Szeremeta w finale zawalczy w sobotę 13 września. Godzina walki Szeremeta - Jaismine w finale to 21.30 polskiego czasu.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport