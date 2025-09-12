Szeremeta w finale MŚ w boksie! Kiedy walka? O której godzinie finał?

Sporty walki

Julia Szeremeta w finale mistrzostw świata w boksie olimpijskim w kategorii do 57 kilogramów! Rywalką Polki w finale będzie Jaismine Jaismine. Kiedy finał Szeremety? O której godzinie Szeremeta - Jaismine w finale MŚ 2025?

Szeremeta w finale MŚ w boksie! Kiedy walka? O której godzinie finał?
fot. Polsat Sport
Szeremeta w finale MŚ w boksie! Kiedy walka? O której godzinie finał?

W półfinale Szeremeta zmierzyła się z Valerią Arboledą Mendozą z Kolumbii. Polka w swoim stylu zaprezentowała niezwykle efektowny boks i decyzją sędziów pokonała półfinałową przeciwniczkę.

 

Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?

 

Finałową rywalkę Szeremety wyłonił kolejny pojedynek sesji wieczornej MŚ w boksie, jeśli chodzi o piątkowy turniej, czyli starcie Omailyn Carolina Alcala Segovia - Jaismine Jaismine. Górą okazała się reprezentantka Indii i to z Jaismine w finale zmierzy się polska medalistka olimpijska z Paryża.

Szeremeta w finale MŚ w boksie. Kiedy walka Szeremeta - Jaismine? O której godzinie?

Kiedy finał Szeremety w mistrzostwach świata w boksie 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani pięściarstwa. Szeremeta w finale zawalczy w sobotę 13 września. Godzina walki Szeremeta - Jaismine w finale to 21.30 polskiego czasu.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSJULIA SZEREMETASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paweł Brach - Luiz Gabriel de Oliveira. Walka na MŚ 2025
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 