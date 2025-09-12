Szok! Gwiazda amerykańskiego sprintu zawieszona

Erriyon Knighton w związku z wykryciem w jego organizmie sterydu anabolicznego został zawieszony na cztery lata - zdecydował Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS). Amerykański sprinter ma w dorobku dwa medale - srebrny i brązowy - mistrzostw świata w biegu na 200 m.

Szok! Gwiazda amerykańskiego sprintu zawieszona
fot. PAP/EPA
Erriyon Knighton zawieszony na cztery lata

CAS poinformował, że sędziowie uwzględnili uwagi Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), która domagała się maksymalnego, czteroletniego zakazu startów dla Knightona, choć Amerykańska Agencja Antydopingowa (CAA) oczyściła go z zarzutów.

 

Zakaz startów został skrócony o ponad dwa miesiące tymczasowego zawieszenia, które Knighton odbył w zeszłym roku. Decyzja CAS oznacza, że Amerykanin nie będzie mógł wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

 

Knighton w zeszłym roku otrzymał zgodę na start w paryskich igrzyskach, gdy uznano, że nie ponosi winy za pozytywny wynik testu, który wykazał obecność w jego organizmie trenbolon - steryd stosowany w hodowli zwierząt. CAA przyjęła orzeczenie o braku winy, opierając się na wyjaśnieniu, że lekkoatleta zjadł zanieczyszczone mięso wołowe.

 

Amerykanin w biegu na 200 m nie zakwalifikował się do reprezentacji na mistrzostwa świata w Tokio, które rozpoczną się w sobotę. W 2022 wywalczył brąz MŚ w Eugene, rok później srebro imprezy tej rangi w Budapeszcie, a w 2024 był czwarty na igrzyskach w Paryżu.

JC, PAP
