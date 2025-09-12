Szok! Gwiazda amerykańskiego sprintu zawieszona

CAS poinformował, że sędziowie uwzględnili uwagi Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), która domagała się maksymalnego, czteroletniego zakazu startów dla Knightona, choć Amerykańska Agencja Antydopingowa (CAA) oczyściła go z zarzutów.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy w doskonałych humorach przed MŚ

Zakaz startów został skrócony o ponad dwa miesiące tymczasowego zawieszenia, które Knighton odbył w zeszłym roku. Decyzja CAS oznacza, że Amerykanin nie będzie mógł wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Knighton w zeszłym roku otrzymał zgodę na start w paryskich igrzyskach, gdy uznano, że nie ponosi winy za pozytywny wynik testu, który wykazał obecność w jego organizmie trenbolon - steryd stosowany w hodowli zwierząt. CAA przyjęła orzeczenie o braku winy, opierając się na wyjaśnieniu, że lekkoatleta zjadł zanieczyszczone mięso wołowe.

Amerykanin w biegu na 200 m nie zakwalifikował się do reprezentacji na mistrzostwa świata w Tokio, które rozpoczną się w sobotę. W 2022 wywalczył brąz MŚ w Eugene, rok później srebro imprezy tej rangi w Budapeszcie, a w 2024 był czwarty na igrzyskach w Paryżu.

JC, PAP