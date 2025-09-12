Tak Julia Szeremeta podsumowała awans do finału MŚ w boksie. "Jak powiedziałam..."

Szeremeta w półfinale wróciła do swojego stylu, tzn. walki z opuszczonymi rękawicami. Polka była mało aktywna w pierwszej rundzie, ale i tak prowadziła u czterech sędziów. W drugiej obie zawodniczki wyprowadzały mało ciosów. Dopiero w ostatniej minucie tego starcia dwie wymiany wygrała Polka. Dzięki temu zapracowała na prowadzenie u trzech sędziów dwoma punktami, u dwóch był remis.

Kiedy walka Szeremety w finale MŚ w boksie? O której godzinie?

Kolumbijka w trzeciej ruszyła do zdecydowanych szarż. Olimpijka z Paryża (porażka w 1/8 finału) wygrała rundę, ale nie zdołała odrobić wszystkich strat i przegrała 2:3.

- Jak powiedziałam, przyjechałam tu po złoto i do celu zostało niewiele - przyznała w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

Szeremeta w sobotę powalczy o tytuł mistrzyni świata z Hinduską Jaismine Jaismine, która jednogłośnie pokonała Wenezuelkę Omailyn Caroline Alcalę Cegovię.

Wcześniej awans do finału w swojej kategorii wagowej wywalczyła inna z reprezentantek Polski, Aneta Rygielska.

Do mistrzostw świata, pierwszy raz organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.

