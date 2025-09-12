Tak Julia Szeremeta podsumowała awans do finału MŚ w boksie. "Jak powiedziałam..."

Wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta (57 kg) wygrała z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą 3:2 (29:28, 28:29, 29:28, 28:29, 29:28) w półfinale mistrzostw świata w Liverpoolu. Polska pięściarka ma zagwarantowany co najmniej srebrny medal. Zaraz po walce skomentowała werdykt w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

fot. Polsat Sport
Szeremeta w półfinale wróciła do swojego stylu, tzn. walki z opuszczonymi rękawicami. Polka była mało aktywna w pierwszej rundzie, ale i tak prowadziła u czterech sędziów. W drugiej obie zawodniczki wyprowadzały mało ciosów. Dopiero w ostatniej minucie tego starcia dwie wymiany wygrała Polka. Dzięki temu zapracowała na prowadzenie u trzech sędziów dwoma punktami, u dwóch był remis.

 

Kiedy walka Szeremety w finale MŚ w boksie? O której godzinie?

 

Kolumbijka w trzeciej ruszyła do zdecydowanych szarż. Olimpijka z Paryża (porażka w 1/8 finału) wygrała rundę, ale nie zdołała odrobić wszystkich strat i przegrała 2:3.

 

- Jak powiedziałam, przyjechałam tu po złoto i do celu zostało niewiele - przyznała w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

 

Szeremeta w sobotę powalczy o tytuł mistrzyni świata z Hinduską Jaismine Jaismine, która jednogłośnie pokonała Wenezuelkę Omailyn Caroline Alcalę Cegovię.

 

Wcześniej awans do finału w swojej kategorii wagowej wywalczyła inna z reprezentantek Polski, Aneta Rygielska.

 

Do mistrzostw świata, pierwszy raz organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport, PAP
