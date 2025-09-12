Tomasz Berkieta - Cameron Norrie. Relacja live i wynik na żywo

Czas na rozgrywki Pucharu Davisa. Podczas tej przerwy reprezentacyjnej Polacy występują w Grupie Światowej I i mierzą się z Wielką Brytanią. Stawką rywalizacji jest awans do grona najlepszych drużyn walczących w przyszłym roku o miejsce w turnieju finałowym.

Biało-Czerwoni do wrześniowego starcia przystąpili znacznie osłabieni. W ich składzie zabrakło bowiem dwóch najlepszych rakiet naszego kraju: kontuzjowanych Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. W ostatnich dniach wypadł również początkowo powołany Maks Kaśnikowski, który leczy zapalenie ucha.

W kadrze prowadzonej przez kapitana Mariusza Fyrstenberga ostatecznie znaleźli się Olaf Pieczkowski, Tomasz Berkieta, Fryderyk Lechno-Wasiutyński, Jan Zieliński oraz Karol Drzewiecki.

Zmagania w Gdyni na Polsat Plus Arenie inauguruje Tomasz Berkieta. Warszawianin rozgrywa świetny sezon. Od początku 2025 19-latek zanotował w rankingu ATP awans o blisko 400 miejsc - obecnie w zestawieniu plasuje się na 545. pozycji. Ponadto - w turnieju rangi ITF M15 w Messynie - zdobył swój premierowy tytuł w gronie seniorów.

Przeciwnikiem Berkiety jest Cameron Norrie. Urodzony w Johannesburgu 30-latek to doświadczony tenisista. Dokładnie trzy lata temu był ósmym zawodnikiem świata. W 2022 dotarł także do półfinału Wimbledonu. Na swoim koncie ma pięć tytułów w głównym tourze, a najcenniejszym jest wiktoria w imprezie rangi ATP Tour Masters 1000 w Indian Wells 2021.

Triumfatora spotkania między Polską a Wielką Brytanią wyłonią cztery mecze singlowe i jeden deblowy. Starcie może zakończyć się jednak wcześniej, gdy któraś z ekip osiągnie trzy zwycięstwa.

