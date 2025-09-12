Totalna dominacja! Kaczmarska powalczy o złoto na MŚ [CAŁA WALKA]

27-latka od pierwszych sekund narzuciła wysokie tempo. Mimo że rywalka górowała nad nią warunkami fizycznymi, Polka potrafiła skracać dystans i znajdować drogę do celu. Kapitalny prawy sierpowy oraz regularna praca przednią ręką sprawiły, że już w otwarciu wyraźnie kontrolowała przebieg pojedynku.

Druga odsłona była popisem szybkości i dynamiki naszej reprezentantki. Lewym prosty raz po raz znajdował drogę do celu, a mocne uderzenia prawą ręką tylko pogłębiały przewagę. Na dodatek Talipowa została ukarana odjęciem punktu za uporczywe klinczowanie i "wieszanie się" na Polce, co jeszcze bardziej skomplikowało jej sytuację. Nic dziwnego, że po sześciu minutach rywalizacji sędziowie widzieli wyraźne prowadzenie Kaczmarskiej - 20:17 na wszystkich kartach.

W finałowej rundzie zawodniczka z Polski nie spuściła z tonu. Nadal była ruchliwa, konsekwentna i bezlitośnie punktowała przeciwniczkę. Po ostatnim gongu werdykt był jednoznaczny - wszyscy arbitrzy zapisali identyczny wynik 30:26 dla Kaczmarskiej. Tym samym Polka dołączyła do grona naszych reprezentantek, które już mają zapewniony udział w walce o złoto mistrzostw świata.

W finale zmierzy się z reprezentantką Indii - Nupur Nupur.

Agata Kaczmarska - Jeldana Talipowa [CAŁA WALKA]

ŁO, Polsat Sport