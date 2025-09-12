Totalne szaleństwo! Sabalenka zagra z mężczyzną! "Myślę, że ATP odwoła ten pojedynek"

Wydarzenie ma nawiązywać do wspomnianej "bitwy płci", do której doszło w 1973 roku. Wówczas zmierzyli się ze sobą legendarna Billie Jean King oraz Bobby Riggs. Niebawem ma dojść do podobnego pojedynku z udziałem Sabalenki i Kyrgiosa.

Spotkanie zostało zaplanowane na początku 2026 roku w Hongkongu. Szczegółowa data nie jest jeszcze znana. Oboje już budują otoczkę przed tym wyjątkowym wydarzeniem i... odgrażają się nawzajem.

- Musisz być gotowy Nick, bo skopię ci tyłek. Myślę, że ATP odwoła ten pojedynek - przyznała Białorusinka, która z pewnością znakomicie odnalazłaby się na konferencjach prasowych w sportach walki. Kyrgios nie pozostaje jej jednak dłużny. - Nie wygra ze mną. Sądzisz, że będę musiał zagrać na sto procent? - śmieje się Australijczyk, który również słynie z ostrych wypowiedzi.

Oboje zaznaczają jednak, że ich relacje są przyjacielskie, a jakiekolwiek docinki mają służyć jedynie budowaniu marketingu przed pojedynkiem na korcie.

Sabalenka to czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych. Kyrgios w 2022 roku dotarł do finału Wimbledonu oraz wygrał Australian Open w deblu.

Polsat Sport