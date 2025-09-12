Trzy Polki w finałach mistrzostw świata!

Duża dysproporcja w warunkach fizycznych nakazywała Polce odpowiednią taktykę. Dlatego skracała dystans do znacznie wyższej rywalki. Podopieczna Tomasza Dylaka nadrabiała szybkością i dynamiką. Dobrze wyprowadzała lewy prosty, poprawiając prawym sierpowym. Dzięki temu po pierwszych trzech minutach prowadziła na wszystkich kartach punktowych.

Kiedy walka Kaczmarskiej w finale MŚ w boksie?

Kazaszka w drugiej odsłonie pojedynku otrzymała ostrzeżenie za przytrzymywanie. Koncert boksu zapewnił najcięższej z Polek wysokie prowadzenie. W ostatniej rundzie pochodząca z Iłży pięściarka dalej była stroną aktywną i w sposób przekonywujący wygrała 5:0.

- Pojedynek kontrolowała najskuteczniejsza broń boksera, czyli lewy prosty - powiedziała w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

To trzeci start 27-letniej Kaczmarskiej w seniorskich MŚ. Poprzednio wystąpiła w edycjach 2018 i 2022. W sobotnim finale zmierzy się z Hinduską Nupur Nupur, która wygrała 5:0 z Turczynką Seymą Duztas.

Tego samego dnia w pojedynku o tytuł mistrzowski w kategorii 57 kg wystąpi Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska zmierzy się również z zawodniczką z Indii, Jaismine Jaismine. W niedzielę Aneta Rygielska (60 kg) o złoty medal powalczy z Brazylijką Rebecą de Lima Santos.

Do mistrzostw świata, pierwszy raz organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.

