Trzy Polki w finałach mistrzostw świata!
Agata Kaczmarska (+80 kg) zdecydowanie pokonała Kazaszkę Jeldanę Talipową 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) w półfinale mistrzostw świata w Liverpoolu. To trzecia z polskich pięściarek, po Anecie Rygielskiej i Julii Szeremecie, która w weekend powalczy o złoty medal. Zaraz po walce Kaczmarska skomentowała werdykt w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.
Agata Kaczmarska: Pojedynek kontrolowała najskuteczniejsza broń boksera, czyli lewy prosty
Agata Kaczmarska - Jeldana Talipowa. Walka z MŚ 2025
Duża dysproporcja w warunkach fizycznych nakazywała Polce odpowiednią taktykę. Dlatego skracała dystans do znacznie wyższej rywalki. Podopieczna Tomasza Dylaka nadrabiała szybkością i dynamiką. Dobrze wyprowadzała lewy prosty, poprawiając prawym sierpowym. Dzięki temu po pierwszych trzech minutach prowadziła na wszystkich kartach punktowych.
Kiedy walka Kaczmarskiej w finale MŚ w boksie?
Kazaszka w drugiej odsłonie pojedynku otrzymała ostrzeżenie za przytrzymywanie. Koncert boksu zapewnił najcięższej z Polek wysokie prowadzenie. W ostatniej rundzie pochodząca z Iłży pięściarka dalej była stroną aktywną i w sposób przekonywujący wygrała 5:0.
- Pojedynek kontrolowała najskuteczniejsza broń boksera, czyli lewy prosty - powiedziała w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.
To trzeci start 27-letniej Kaczmarskiej w seniorskich MŚ. Poprzednio wystąpiła w edycjach 2018 i 2022. W sobotnim finale zmierzy się z Hinduską Nupur Nupur, która wygrała 5:0 z Turczynką Seymą Duztas.
Tego samego dnia w pojedynku o tytuł mistrzowski w kategorii 57 kg wystąpi Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska zmierzy się również z zawodniczką z Indii, Jaismine Jaismine. W niedzielę Aneta Rygielska (60 kg) o złoty medal powalczy z Brazylijką Rebecą de Lima Santos.
Do mistrzostw świata, pierwszy raz organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.
