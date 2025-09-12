Wielkie pieniądze na stole! Oto kwota za triumf na MŚ

Oczywiście siatkówce wciąż daleko do nagród finansowych, jakie otrzymują piłkarze na podobnych rangą turniejach, ale i tak wydaje się, że w tym roku drużyna, która sięgnie po złoto nie powinna narzekać. Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) zapewniła bowiem triumfatorom aż milion dolarów do podziału, czyli niespełna cztery miliony złotych. Z kolei przegrany finału dostanie 500 tysięcy dolarów (niecałe dwa miliony złotych), natomiast brązowy medalista otrzyma 250 tysięcy dolarów (niecały milion złotych).

To nie wszystko, ponieważ spore gratyfikacje czekają również zawodników, którzy zgarną nagrody indywidualne. I tak oto MVP turnieju wzbogaci się o 100 tysięcy dolarów, czyli prawie 400 tysięcy złotych, a każdy siatkarz, który trafi do drużyny marzeń zarobi 50 tysięcy dolarów, czyli niecałe 200 tysięcy złotych.

To rekordowe kwoty, jakich jeszcze nie było w historii nie tylko mistrzostw świata, ale i siatkarskich imprez w ogóle. Dotychczas za najbardziej dochodowe uchodziły rozgrywki Ligi Narodów.

Początek mistrzostw świata na Filipinach zaplanowano na 12 września. Impreza potrwa do 28 września. Polacy, którzy na poprzednim mundialu sięgnęli po srebro, a teraz celują w czwarte złoto w historii, w fazie grupowej zagrają z Rumunią, Holandią i Katarem.

