Wielkie zmiany u gwiazdy tenisa! Rozstanie po 10 latach

Julian CieślakTenis

Daniił Miedwiediew ma nowego trenera. Po tym, jak Rosjanin zakończył 10-letnią współpracę z Francuzem Gillesem Cervarą, zatrudnił w jego miejsce Szweda Thomasa Johanssona.

fot. PAP/EPA
Daniił Miedwiediew

Ostatni czas nie należy do udanych dla Daniiła Miedwiediewa. Niespodziewanie Rosjanin pożegnał się z US Open już w pierwszej rundzie po porażce z Francuzem Benjaminem Bonzim.

 

Ba, Miedwiediew w trwającym sezonie wygrał tylko jeden mecz w turnieju Wielkiego Szlema. Miało to miejsce w Australian Open, gdzie dotarł do drugiej fazy. W Roland Garros i na Wimbledonie również kończył zmagania już po pierwszym spotkaniu.

 

Rosjanin zdecydował się tym samym na duże zmiany. Kilka dni temu zakończył 10-letnią współpracę ze swoim dotychczasowym trenerem - Francuzem Gillesem Cervarą.

 

Miedwiediew znalazł już zastępstwo. Jego nowym szkoleniowcem został Thomas Johansson.

 

Szwed w przeszłości był siódmą rakietą świata. Wcześniej prowadził natomiast Dunkę Caroline Wozniacki, Greczynkę Marię Sakkari, Belga Davida Goffina, a ostatnio Japończyka Keia Nishikoriego.

 

Po nieudanym US Swingu Miedwiediew ma wrócić do rywalizacji w Azji. Jego kolejnym startem będzie impreza rangi ATP 250 w Hangzhou, która odbędzie się w dniach 17-23 września.

