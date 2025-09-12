Wielkie zmiany u gwiazdy tenisa! Rozstanie po 10 latach

Ostatni czas nie należy do udanych dla Daniiła Miedwiediewa. Niespodziewanie Rosjanin pożegnał się z US Open już w pierwszej rundzie po porażce z Francuzem Benjaminem Bonzim.

Ba, Miedwiediew w trwającym sezonie wygrał tylko jeden mecz w turnieju Wielkiego Szlema. Miało to miejsce w Australian Open, gdzie dotarł do drugiej fazy. W Roland Garros i na Wimbledonie również kończył zmagania już po pierwszym spotkaniu.

Rosjanin zdecydował się tym samym na duże zmiany. Kilka dni temu zakończył 10-letnią współpracę ze swoim dotychczasowym trenerem - Francuzem Gillesem Cervarą.

Miedwiediew znalazł już zastępstwo. Jego nowym szkoleniowcem został Thomas Johansson.

Szwed w przeszłości był siódmą rakietą świata. Wcześniej prowadził natomiast Dunkę Caroline Wozniacki, Greczynkę Marię Sakkari, Belga Davida Goffina, a ostatnio Japończyka Keia Nishikoriego.

Po nieudanym US Swingu Miedwiediew ma wrócić do rywalizacji w Azji. Jego kolejnym startem będzie impreza rangi ATP 250 w Hangzhou, która odbędzie się w dniach 17-23 września.