Wybrali piłkarza wszech czasów! Werdykt mógł być tylko jeden

Gala ligi portugalskiej odbyła się z opóźnieniem, ponieważ dotyczyła jeszcze poprzedniego sezonu. Za najlepszego piłkarza wybrano Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona, który obecnie jest już zawodnikiem Arsenalu.

Na uroczystości nie zabrakło też wielu legend portugalskiej piłki. Do Galerii Sław trafili Nani oraz Ricardo Quaresma. Postanowiono też wybrać najlepszego piłkarza w dziejach futbolu na całym świecie. Wśród nominowanych nie mogło zabraknąć m.in. Pelego, Diego Maradony i Leo Messiego. Ale wybór mógł być tylko jeden - Cristiano Ronaldo.

- Witajcie. Chciałem podziękować lidze za to wyróżnienie, za wybranie mnie najlepszym piłkarzem w historii. To dla mnie wielki zaszczyt móc wygrać coś dla mojego kraju. Chciałem podziękować wszystkim moim kolegom z zespołu, którzy pomagali mi na przestrzeni całej kariery oraz wszystkim trenerom, którzy wspierali mnie na drodze ciągłego parcia do przodu. Dziękuję wam wszystkim, bawcie się dobrze i dbajcie o siebie - przekazał 40-latek w nagraniu wideo.

Ronaldo, mimo upływu lat, nie zwalnia tempa i nie zamierza kończyć bogatej w sukcesy kariery. Nadal występuje w Arabii Saudyjskiej oraz jest kapitanem reprezentacji Portugalii. W ramach ostatniego zgrupowania strzelił trzy gole w eliminacjach mistrzostw świata i na koncie posiada już 141 bramek zdobytych dla drużyny narodowej. To absolutny rekord nie tylko w dziejach tamtejszej piłki, ale i ogółem.

