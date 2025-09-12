Złoto na wyciągnięcie ręki! Tak Rygielska pokonała Yang Chengyu [CAŁA WALKA]

Początek pojedynku był nieco chaotyczny - w pierwszej rundzie inicjatywę trudno było jednoznacznie przypisać jednej z zawodniczek. Polka kilkukrotnie zdołała narzucić własne tempo, zwłaszcza w końcówce odsłony, jednak sędziowie punktowali ją niejednoznacznie - dwóch przyznało zwycięstwo Rygielskiej, a trzech Chince.

Druga runda należała już wyraźnie do naszej reprezentantki. 30-latka kontrolowała dystans, utrzymywała rytm walki i konsekwentnie punktowała, zadając celne serie. Po dwóch odsłonach sytuacja była napięta - trzech sędziów punktowało na remis 19:19, a dwóch widziało minimalną przewagę Polki 20:18.

ZOBACZ TAKŻE: Polka w finale mistrzostw świata! Tak skomentowała wielki sukces. "Rywalka miała być..."

Ostatnia, trzecia runda, przypominała już prawdziwy chaos, głównie za sprawą agresywnej postawy Chinki. Polka otrzymała ostrzeżenie od sędziego, co wywołało spore kontrowersje, bo odjęcie punktu przy remisie mogło zaważyć na werdykcie. Na kartach punktowych dwóch arbitrów wskazało zwycięstwo Chengyu, natomiast trzech z nich wypunktowało remis. Zgodnie z zasadami musieli jednak wskazać zwyciężczynię i ostatecznie wszyscy trzej opowiedzieli się za Polką. Dzięki temu Rygielska zapewniła sobie awans do finału mistrzostw świata i już 14 września powalczy o złoto.

W niedzielnym finale przeciwniczką Polki będzie Brazylijka Rebeca de Lima Santos.

Aneta Rygielska - Yang Chengyu [CAŁA WALKA]

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ŁO, Polsat Sport