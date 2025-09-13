104. minuta i stało się to! Polak bohaterem

Piłkarz FC Koeln Jakub Kamiński zdobył bramkę w wyjazdowym meczu 3. kolejki niemieckiej ekstraklasy z VfL Wolfsburg. Polak trafił w doliczonym przez sędziego czasie gry ustalając wynik na 3:3. To jego drugi gol w tym sezonie. Bramki "Wilków" strzegł natomiast Kamil Grabara.

fot. AFP

Kamiński do drużyny beniaminka jest wypożyczony właśnie z Wolfsburga. Do siatki trafił w 14. doliczonej minucie i nie manifestował radości po golu.

 

Grabarę już w piątej minucie pokonał Luca Waldschmidt. W 42. wyrównał Mohamed Amoura, a w 65. prowadzenie gospodarzom dał Lovro Majer.

 

Sędzia doliczył aż 14 minut i w tym czasie, oprócz Kamińskiego, trafili jeszcze Isak Johannesson na 2:2 i Maximilian Arnold na 3:2 dla Wolfsburga.

 

FC Koeln z siedmioma punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli. Liderem z takim samym dorobkiem jest Borussia Dortmund. Jeszcze w sobotę na pierwszą pozycję może wrócić Bayern Monachium. Obrońcy tytułu wieczorem podejmą Hamburger SV. Wolfsburg (5 pkt) jest siódmy.

 

VfL Wolfsburg - 1. FC Koeln 3:3 (1:1)


Bramki: Amoura 42, Majer 65, Arnold 90+9 - Waldschmidt 5, Johannesson 90+1, Kamiński 90+14.

 

Wolfsburg: Grabara - Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle - Arnold, Vini Souza - Skov Olsen (89 Lindstrom), Majer (85 Seelt), Wimmer (89 Daghim) - Amoura (70 Pejcinovic).

 

Koeln: Schwabe - Sebulonsen (64 Castro-Montes), van den Berg (71 Kainz), Lund (78 Ache) - Schmied, Martel - Thielmann (64 El Mala), Waldschmidt (46 Johanneson), Kamiński - Bulter.

 

Żółte kartki: Majer, Grabara - Zieler, Schmied, Johannesson.

