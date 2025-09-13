Agata Kaczmarska mistrzynią świata! Tak Polka skomentowała wielki sukces
Agata Kaczmarska wywalczyła w Liverpoolu złoty medal mistrzostw świata w boksie w kategorii +80 kg. W finale wygrała z Nupur Nupur z Indii 3:2 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29). Zaraz po walce skomentowała werdykt w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.
Agata Kaczmarska: Nie chciałam się "podpalać", bo popełniałabym błędy
Agata Kaczmarska - Nupur Nupur. Walka z MŚ 2025
Ceremonia medalowa MŚ w boksie z udziałem Agaty Kaczmarskiej
Wcześniej w sobotę Julia Szeremeta w walce o tytuł w kategorii 57 kg przegrała z inną reprezentantką tego kraju, Jaismine Jaismine 1:4.
Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?
- Nie chciałam się "podpalać", bo popełniałabym błędy - przyznała szczerze Kaczmarska w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.
Złoty medal Kaczmarskiej jest trzecim w historii wywalczonym przez biało-czerwonych w MŚ. Wcześniej po tytuł sięgnęli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo (2008).
W niedzielę o złoto w kat. 60 kg powalczy Aneta Rygielska. Jej rywalką Brazylijka Rebeca de Lima Santos.
Gdzie obejrzeć finał Rygielskiej?