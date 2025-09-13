Agata Kaczmarska mistrzynią świata! Tak Polka skomentowała wielki sukces

Agata Kaczmarska wywalczyła w Liverpoolu złoty medal mistrzostw świata w boksie w kategorii +80 kg. W finale wygrała z Nupur Nupur z Indii 3:2 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29). Zaraz po walce skomentowała werdykt w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

Agata Kaczmarska mistrzynią świata! Tak Polka skomentowała wielki sukces
Wcześniej w sobotę Julia Szeremeta w walce o tytuł w kategorii 57 kg przegrała z inną reprezentantką tego kraju, Jaismine Jaismine 1:4.

 

- Nie chciałam się "podpalać", bo popełniałabym błędy - przyznała szczerze Kaczmarska w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

 

Złoty medal Kaczmarskiej jest trzecim w historii wywalczonym przez biało-czerwonych w MŚ. Wcześniej po tytuł sięgnęli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo (2008).

 

W niedzielę o złoto w kat. 60 kg powalczy Aneta Rygielska. Jej rywalką Brazylijka Rebeca de Lima Santos.

 

BS, Polsat Sport, PAP
AGATA KACZMARSKABOKSSPORTY WALKI
