Agata Kaczmarska mistrzynią świata! Tak Polka skomentowała wielki sukces

Wcześniej w sobotę Julia Szeremeta w walce o tytuł w kategorii 57 kg przegrała z inną reprezentantką tego kraju, Jaismine Jaismine 1:4.

Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?

- Nie chciałam się "podpalać", bo popełniałabym błędy - przyznała szczerze Kaczmarska w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

Złoty medal Kaczmarskiej jest trzecim w historii wywalczonym przez biało-czerwonych w MŚ. Wcześniej po tytuł sięgnęli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo (2008).

W niedzielę o złoto w kat. 60 kg powalczy Aneta Rygielska. Jej rywalką Brazylijka Rebeca de Lima Santos.

Gdzie obejrzeć finał Rygielskiej?

Wywiad z Kaczmarską po finale MŚ:

