Ancelotti wyłożył kawę na ławę. Oto co dalej z Neymarem

Ancelotti pominął 33-letniego Neymara w 23-osobowej kadrze na mecze eliminacyjne mistrzostw świata z Chile i Boliwią. Powodem miała być drobna kontuzja mięśni uda. Były piłkarz Barcelony i Paris Saint-Germain nie był powoływany do reprezentacji od października 2023 roku, gdy doznał poważnej kontuzji więzadeł kolana.

- Nie ma potrzeby obserwowania jak gra Neymar, gdyż wszyscy znamy jego talent - powiedział Ancelotti w wywiadzie dla ESPN Brasil.

- Dzisiaj w piłce nożnej, aby wykorzystać swój talent, zawodnik musi być w optymalnej kondycji fizycznej. Jeśli w takiej będzie, nie będzie miał problemu z grą w reprezentacji - dodał szkoleniowiec.

Neymar już kilka razy pokazał swoje umiejętności od czasu powrotu do swojego rodzinnego klubu Santosu z saudyjskiego Al-Hilal. Jednak jak się okazało jego kontuzja jest poważniejsza niż się wydawało. Było to szczególnie widać, gdy ze łzami w oczach zszedł z boiska po druzgocącej porażce Santosu z Vasco da Gama 0:6.

Ancelotti powiedział ostatnio, że widzi Neymara w reprezentacji Brazylii grającego w środku pola, jako ofensywnego pomocnika lub napastnika.

- Rozmawiałem z nim. Wszystko jest już jasne, wyjaśniliśmy sobie wszystkie sprawy - dodał Ancelotti. Szkoleniowiec przyznał, że jego zdaniem Neymar nie może grać na skrzydle, ponieważ „współczesny futbol potrzebuje silnych fizycznie napastników”.

Brazylia, która zakwalifikowała się już do mistrzostw świata 2026 w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, 10 października w Seulu rozegra mecz towarzyski z Koreą Południową.