Polka zaczęła od pewnego wypunktowania Hinduski Sanju Sanju, Amerykanki Jajairy Gonzalez oraz Japonki Ayaki Taguchi. Po trzech zwycięstwach zapewniła sobie co najmniej brązowy medal mistrzostw świata w Liverpoolu.

W walce o finał zmierzyła się z Chinką Chengyu Yang. Po niesamowitej walce Polka wygrała niejednogłośną decyzją sędziów i w niedzielę powalczy o złoto mistrzostw świata.

Jej rywalka również spokojnie przeszła przez pierwsze rundy. Pokonała Filipinkę Rizę Pasuit, Kolumbijkę Camilę Bravo, a w półfinale poradziła sobie z reprezentantką Kazachstanu Wiktorią Grafiejewą.

Aneta Rygielska - Rebeca Santos De Lima. Transmisja TV i stream online

Transmisja walki Rygielska - Santos De Lima w niedzielę 14 września od ok. 14:00 w Polsacie Sport Fight oraz online w Polsat Box Go. Początek sesji porannej o 13:00, a Polka i Brazylijka stoczą piąty pojedynek tego dnia.

Polsat Sport