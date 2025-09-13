Stal przed dziewiątą serią gier zdołała zgromadzić 11 punktów, co plasuje ją w środku tabeli. Piłkarze Marka Zuba w minionej kolejce zdecydowanie pokonali Górnik Łęczna 4:0. Bramki dla rzeszowian zdobyli Szymon Kądziołka, Jonathan Junior, Sebastien Thill oraz Kacper Masiak.

Znicz znajduje się na samym dnie tabeli zaplecza Ekstraklasy. Przez pierwsze cztery spotkania zespół prowadził Marcin Matysiak, który został zwolniony przez brak jakichkolwiek zdobyczy punktowych. W kolejnych czterech seriach gier pruszkowianie, już pod wodzą Petera Struhara, zdobyli trzy "oczka", wygrywając z Odrą Opole 2:0, po bramkach Radosława Majewskiego i Daniela Bąka.

W zeszłym sezonie ligowym drużyny mierzyły się dwukrotnie. W pierwszym meczu Stal triumfowała 2:1, a w drugim Znicz zwyciężył 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

