Były selekcjoner nie ma wątpliwości! Olbrzymia przewaga Polaków

Polacy, którzy w XXI wieku aż czterokrotnie docierali do finału mundialu, są rzecz jasna jednymi z głównych faworytów do złotego medalu. Podopieczni Nikoli Grbicia to aktualni mistrzowie Europy, wicemistrzowie świata, wicemistrzowie olimpijscy oraz triumfatorzy Ligi Narodów. To musi robić wrażenie na każdym przeciwniku, ale jest coś jeszcze, co sieje postrach wśród adwersarzy.

Jak podkreśla Antiga, który z Polakami zdobył złoto mistrzostw świata w 2014 roku, nasz zespół dysponuje niesamowicie szeroką i wyrównaną kadrą, co stanowi olbrzymią przewagę na tle innych potentatów. Zwłaszcza w turniejach o sporej intensywności grania.

- Polska wygrała Ligę Narodów, grając bardzo dobrze i może grać jeszcze lepiej. Nie można powiedzieć, że jest zdecydowanym faworytem, ale ma wielkie szanse na wygraną. Nikt na świecie nie ma takiego szerokiego i równego składu co Polska, zwłaszcza wśród przyjmujących. To różni ją od przeciwników, bo na przykład Włosi mają silny zespół, lecz zmiennicy są słabsi - mówi Francuz, cytowany przez oficjalną stronę PlusLigi.

ZOBACZ TAKŻE: Nastał ten dzień! Polacy zaczynają walkę o mistrzostwo świata

To właśnie wspomniana Italia broni złota wywalczonego na poprzednich mistrzostwach. W jej składzie zabraknie jednego z najlepszych przyjmujących świata, Daniele Lavii. Zastanawiać może forma innego faworyta, Francuzów.

- Nie wiem, jak Francja trenowała, ale musi grać dużo lepiej. Jestem bardzo ciekawy jej występu, bo wielu zawodników dostało dużo wolnego. Włosi zagrają bez Daniele Lavii. Razem z Michieletto tworzą w reprezentacji i klubie bardzo zgraną i bardzo silną parę. Jego brak podczas mistrzostw będzie moim zdaniem dużym osłabieniem drużyny - odpowiada nowy szkoleniowiec Bogdanki LUK Lublin.

Polacy w fazie grupowej zagrają z Rumunią, Katarem i Holandią. Awans do 1/8 finału wywalczą dwie najlepsze drużyny.

Polsat Sport