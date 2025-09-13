Debiut Wilfredo Leona w MŚ w barwach reprezentacji Polski. Jak wypadł? (WIDEO)

Sobotni mecz był debiutem Leona w mistrzostwach świata w biało-czerwonych barwach; turniej w 2022 roku opuścił ze względu na problemy zdrowotne. Ostatni raz rywalizował w globalnym czempionacie w... 2010 roku w kadrze Kuby. Polskę reprezentuje od 2019 roku.

- Czuje się bardzo dobrze. Nawet teraz jestem w lepszej formie niż w 2010 roku. Nie traktowałem tego spotkania jak debiut. Podchodzę do każdego meczu tak samo. Jestem na turnieju, trzeba dawać z siebie wszystko, wygrywać i iść do końca - przyznał przyjmujący.

Najskuteczniejszy zawodnik spotkania, zdobywca 14 punktów, ze spokojem przyjął trudności, które Polacy napotkali w pierwszej partii, wygranej 34:32.

- To nie są problemy. To po prostu turniej. Widzieliście wyniki innych meczów - łatwo nie jest - zwrócił się do dziennikarzy.

- Nie nazwałbym tego nerwami. Rywale mieli swoje okazje, my też, ale ich nie wykorzystaliśmy. Zawiodła czasem komunikacja, dużo błędów w polu serwisowym. Każdy chciał coś dołożyć i to powodowało kolejne pomyłki. Zawsze decyduje dyspozycja dnia. Jak myślisz, że będzie łatwo, to ci się skomplikuje mecz. Musimy robić swoje - podsumował przyjmujący.

Wynik nie niepokoił również trenera biało-czerwonych Nikoli Grbica.

- Wiem, że chłopaki będą grać na swoim najwyższym poziomie, kiedy to będzie najważniejsze - skwitował krótko szkoleniowiec.

Norbert Huber przyznał, że zawodnicy śledzili wyniki sobotnich meczów, w których było kilka niespodzianek, jak chociażby wygrana Turcji z wyżej notowaną Japonią 3:0. Chcieli uniknąć takiej sytuacji.

- Widzieliśmy niektóre zaskakujące wyniki innych spotkań i sami nie chcieliśmy tracić punktów. W pierwszym secie Rumuni grali odważnie, postawili się nam. Byli skuteczni, ale mieli też sporo szczęścia. W naszych szeregach było trochę nerwowości i trochę trwało zanim się rozkręciliśmy. Myślę, że dobrze nam zrobił taki pierwszy set. Mieliśmy więcej czasu, żeby zaaklimatyzować się w hali - stwierdził z uśmiechem polski środkowy.

Rumuni byli blisko sprawienia małej niespodzianki w pierwszym secie i chociaż ostateczny wynik ich nie zadowala, to doceniają samą możliwość gry w MŚ po raz pierwszy 1982 roku.

- Jesteśmy dumni z tego, że w ogóle możemy grać w mundialu. Rywalizacja z takimi drużynami, jak Polska jest dla nas zawsze przyjemnością. Byliśmy bardzo podekscytowani i myślę, że to było widać na boisku. Z tego powodu graliśmy na sto procent - przyznał Adrian Robert Aciobanitei.

- Jestem wielkim fanem Polaków. Grałem w PlusLidze, w PGE Skrze Bełchatów i byłem tym bardzo podekscytowany. Chciałbym wam pogratulować za te wspaniałe wyniki, które osiągaliście w ostatnich latach - dodał.

Polacy kolejne spotkanie rozegrają w poniedziałek z Katarem. Rumunia zmierzy się tego dnia z Holandią.

