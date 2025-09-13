Dobry początek mistrzostw świata w wykonaniu Swobody! Pewny awans
Ewa Swoboda uzyskała czas 11,18 w eliminacjach biegu na 100 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polska sprinterka zajęła trzecie miejsce w drugiej serii i pewnie awansowała do półfinału.
Dla Swobody był to pierwszy występ od 16 sierpnia, gdy uczestniczyła w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Później odniosła kontuzję i nie startowała w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy.
W półfinale wystąpią 24 sprinterki: po trzy najszybsze z siedmiu biegów eliminacyjnych i trzy z najlepszymi czasami. W niedzielę odbędą się trzy biegi półfinałowe oraz finał.Przejdź na Polsatsport.pl
