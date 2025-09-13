Dobry początek mistrzostw świata w wykonaniu Swobody! Pewny awans

Dla Swobody był to pierwszy występ od 16 sierpnia, gdy uczestniczyła w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Później odniosła kontuzję i nie startowała w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy.

ZOBACZ TAKŻE: Wstrząsające wyznanie reprezentanta Polski. "Nie mam pieniędzy na dłużej"

W półfinale wystąpią 24 sprinterki: po trzy najszybsze z siedmiu biegów eliminacyjnych i trzy z najlepszymi czasami. W niedzielę odbędą się trzy biegi półfinałowe oraz finał.

PAP