Dramat gwiazdy reprezentacji Polski na mistrzostwach świata! Stracona szansa

Przyjemski przystąpił do piątkowego turnieju w duńskim Vojens, gdzie w sobotę o złoto seniorów powalczy Bartosz Zmarzlik, jako lider klasyfikacji generalnej Speedway Grand Prix 2. Utalentowany junior miał cztery punkty przewagi nad drugim Parnickim i bronił tytułu wywalczonego przed rokiem.

Niestety, na przeszkodzie w drugim z rzędu zwycięstwie w cyklu przeszkodził mu stan zdrowia. Niedawno wrócił po groźnej kontuzji, a dodatkowo warunki torowe w Vojens nie sprzyjały bezpiecznej jeździe. Wykorzystał to Parnicki, który bez problemu odrobił kilka punktów straty, wygrał turniej i to Ukrainiec ostatecznie sięgnął po złoty medal mistrzostw świata do lat 21.

Przyjemski musi zadowolić się srebrnym krążkiem, ale przed nim jeszcze rok startów jako junior. Wychowanek Polonii Bydgoszcz będzie miał zatem szansę odzyskać tytuł w przyszłym sezonie. W tym roku powalczy jeszcze o złoto z Orlen Oil Motorem Lublin w PGE Ekstralidze.

W sobotę 13 września w Vojens o złoto, ale w rywalizacji seniorów powalczy jego klubowy kolega Zmarzlik, który ma trzy punkty przewagi nad drugim Bradym Kurtzem z Australii.

Klasyfikacja końcowa SGP2:

1. Nazar Parnicki (Ukraina) 52 (14,18,20)

2. Wiktor Przyjemski (Polska) 42 (20,16,6)

3. Mikkel Andersen (Dania) 36 (11,9,16)

4. Adam Bednar (Czechy) 35 (4,20,11)

5. William Drejer (Dania) 33 (18,8,7)

6. Mathias Pollestad (Norwegia) 33 (12,12,9)

7. Norick Bloedorn (Niemcy) 31 (5,14,12)

8. Daniel Thompson (W. Brytania) 27 (6,7,14)

9. Antoni Mencel (Polska) 26 (7,11,8)

10. Kevin Małkiewicz (Polska) 25 (16,6,3)

11. Casper Henriksson (Szwecja) 23 (8,5,10)

12. Jan Przanowski (Polska) 20 (9,10,1)

13. Bastian Pedersen (Dania) 18 (-, -,18)

14. Mitchell McDiarmid (Australia) 17 (10,3,4)

15. Villads Nagel (Dania) 5 (-,-,5)

16. Nikita Kaulins (Łotwa) 4 (-,4,-)

17. Anze Grmek (Słowenia) 4 (2,2,-)

18. Jake Mulford (W. Brytania) 4 (1,1,2)

19. Sammy van Dyck (Szwecja) 3 (3,-,-)

20. Damir Filiminow (Łotwa) 0 (-,0,-)

Polsat Sport