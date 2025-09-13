Bez Polek w finale konkursu skoku w dal na MŚ w Tokio

Najlepsza w eliminacjach była Amerykanka Tara Davis-Woodhall, która skoczyła 6,88. Matuszewicz wynikiem 6,48 zajęła 18. miejsce, natomiast Horowska skoczyła 6,39 i była 22.

ZOBACZ TAKŻE: Rzutem na taśmę! Bukowiecki zameldował się w finale

Finał skoku w dal kobiet bez udziału Polek rozpocznie się w niedzielę o godz. 13.40.

PAP