Bez Polek w finale konkursu skoku w dal na MŚ w Tokio

Nikola Horowska i Anna Matuszewicz odpadły w eliminacjach skoku w dal podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. W finale wystąpi 12 zawodniczek.

Fot. PAP
Nikola Horowska

Najlepsza w eliminacjach była Amerykanka Tara Davis-Woodhall, która skoczyła 6,88. Matuszewicz wynikiem 6,48 zajęła 18. miejsce, natomiast Horowska skoczyła 6,39 i była 22.

 

Finał skoku w dal kobiet bez udziału Polek rozpocznie się w niedzielę o godz. 13.40.

PAP
