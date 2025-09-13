Bez Polek w finale konkursu skoku w dal na MŚ w Tokio
Nikola Horowska i Anna Matuszewicz odpadły w eliminacjach skoku w dal podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. W finale wystąpi 12 zawodniczek.
Nikola Horowska
Najlepsza w eliminacjach była Amerykanka Tara Davis-Woodhall, która skoczyła 6,88. Matuszewicz wynikiem 6,48 zajęła 18. miejsce, natomiast Horowska skoczyła 6,39 i była 22.
Finał skoku w dal kobiet bez udziału Polek rozpocznie się w niedzielę o godz. 13.40.Przejdź na Polsatsport.pl
