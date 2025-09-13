Hiszpan i Argentyńczyk w finale tenisowego turnieju w Szczecinie
Thiago Augustin Tirante z Argentyny i Pablo Llamas Ruiz z Hiszpanii zagrają o 32. tytuł tenisowego challengera Invest in Szczecin Open. Obaj o awans do finału stoczyli w sobotę trudne, trzysetowe pojedynki.
Geoffrey Blancaneaux - Thiago Agustin Tirante. Skrót meczu
Pablo Llamas Ruiz - Facundo Diaz Acosta. Skrót meczu
Liutarewicz/ Pujor Navarro - Mołczanow/ Pichler. Skrót meczu
Rozstawiony z numerem drugim w szczecińskim turnieju Tirante wydaje się faworytem meczu o tytuł. W aktualnym rankingu notowany jest o 170 miejsc wyżej od rywala. Tyle tylko, że Hiszpan gra z zatrzymanym rankingiem (z powodu kontuzji), co oznacza, że potencjał obu graczy jest porównywalny.
ZOBACZ TAKŻE: Niestety. Polska przegrała z Wielką Brytanią
Obaj sobotnie półfinały rozpoczęli od setów przegranych w tie-breakach i w następnych dwóch partiach dość zdecydowanie górowali. Zwłaszcza Argentyńczyk, który decydującego seta wygrał bez straty gema.
Llamas Ruiz z kolei losy pojedynku z Diazem Acostą rozstrzygnął w przy stanie 4:3, przełamując Argentyńczyka i gem później wygrywając mecz.
W 32-letniej historii turnieju w Szczecinie nigdy nie zwyciężył Hiszpan, choć reprezentanci tego kraju dziewięciokrotnie grali w finałach. W tym gronie znajdują się m.in.: Alberto Martin (dwa finały), David Sanchez (dwa), Alberto Portas czy Alejandro Davidovich-Fokina.
Z kolei Tirante może być siódmym Argentyńczykiem triumfującym na szczecińskiej mączce. Dołączyłby wówczas do takich gwiazd, jak m.in.: Juan Ignacio Chela, Edgardo Masa, Federico Coria czy Sergio Roitman.
Szczeciński challenger jest najstarszym i największym zawodowym turniejem tenisowym mężczyzn rozgrywanym w Polsce. W tygodniu gdy odbywają się rozgrywki Pucharu Davisa, Invest in Szczecin Open jest najwyżej notowanym turniejem na świecie. W ponad 30-letniej historii trzykrotnie zdobył nagrodę dla najlepszego challengera świata.
Podczas dotychczasowych 31 edycji żaden zawodnik nie wygrał dwukrotnie. Nigdy (w erze challengera) w Szczecinie nie wygrał także Polak. Najlepszy wynik osiągnął Kamil Majchrzak, który w 2021 roku zagrał w finale.
Wyniki półfinałów:
Pablo Llamas Ruiz (Hiszpania) - Federico Diaz Acosta (Argentyna) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3
Thiago Augustin Tirante (2, Argentyna) – Geoffrey Blanceneaux (Francja) 6:7 (3:7), 6:3, 6:0.Przejdź na Polsatsport.pl