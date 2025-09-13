Hiszpan i Argentyńczyk w finale tenisowego turnieju w Szczecinie

Tenis

Thiago Augustin Tirante z Argentyny i Pablo Llamas Ruiz z Hiszpanii zagrają o 32. tytuł tenisowego challengera Invest in Szczecin Open. Obaj o awans do finału stoczyli w sobotę trudne, trzysetowe pojedynki.

Fot. PAP
Rozstawiony z numerem drugim w szczecińskim turnieju Tirante wydaje się faworytem meczu o tytuł. W aktualnym rankingu notowany jest o 170 miejsc wyżej od rywala. Tyle tylko, że Hiszpan gra z zatrzymanym rankingiem (z powodu kontuzji), co oznacza, że potencjał obu graczy jest porównywalny.

 

Obaj sobotnie półfinały rozpoczęli od setów przegranych w tie-breakach i w następnych dwóch partiach dość zdecydowanie górowali. Zwłaszcza Argentyńczyk, który decydującego seta wygrał bez straty gema.

 

Llamas Ruiz z kolei losy pojedynku z Diazem Acostą rozstrzygnął w przy stanie 4:3, przełamując Argentyńczyka i gem później wygrywając mecz.

 

W 32-letniej historii turnieju w Szczecinie nigdy nie zwyciężył Hiszpan, choć reprezentanci tego kraju dziewięciokrotnie grali w finałach. W tym gronie znajdują się m.in.: Alberto Martin (dwa finały), David Sanchez (dwa), Alberto Portas czy Alejandro Davidovich-Fokina.

 

Z kolei Tirante może być siódmym Argentyńczykiem triumfującym na szczecińskiej mączce. Dołączyłby wówczas do takich gwiazd, jak m.in.: Juan Ignacio Chela, Edgardo Masa, Federico Coria czy Sergio Roitman.

 

Szczeciński challenger jest najstarszym i największym zawodowym turniejem tenisowym mężczyzn rozgrywanym w Polsce. W tygodniu gdy odbywają się rozgrywki Pucharu Davisa, Invest in Szczecin Open jest najwyżej notowanym turniejem na świecie. W ponad 30-letniej historii trzykrotnie zdobył nagrodę dla najlepszego challengera świata.

 

Podczas dotychczasowych 31 edycji żaden zawodnik nie wygrał dwukrotnie. Nigdy (w erze challengera) w Szczecinie nie wygrał także Polak. Najlepszy wynik osiągnął Kamil Majchrzak, który w 2021 roku zagrał w finale.

 

Wyniki półfinałów:

 

Pablo Llamas Ruiz (Hiszpania) - Federico Diaz Acosta (Argentyna) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

 

Thiago Augustin Tirante (2, Argentyna) – Geoffrey Blanceneaux (Francja) 6:7 (3:7), 6:3, 6:0.

