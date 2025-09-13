Hybrid MMA 9. Wyniki walk

Sporty walki

Już w sobotę, 13 września, w Kołobrzegu odbędzie się dziewiąta gala spod szyldu organizacji Hybrid MMA. W walce wieczoru Oleksii Polishchuk skrzyżuje rękawice z Edgarem Davalosem. Transmisja wydarzenia w Polsacie Sport Extra 3, Super Polsacie oraz online w serwisie Polsat Box Go.

Hybrid MMA 9. Wyniki walk
fot: Facebook/Hybrid MMA
Oleksii Polishchuk (po lewej) oraz Edgar Davalos (po prawej)

Hybrid MMA wraca po wakacyjnej przerwie. Publiczność w Kołobrzegu zobaczy zarówno dobrze znanych fighterów, którzy już wcześniej walczyli pod szyldem organizacji, jak i świeże nazwiska, które dopiero wchodzą na zawodową scenę.

 

Na karcie walk znalazło się kilka naprawdę ciekawych zestawień. Do akcji wejdą m.in. Kamil Stachura, doświadczony Rafał Lewon oraz jeden z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia - Michał Hawro. W co-main evencie kibice będą mogli ponownie podziwiać Brajana Przysiwka. Utalentowany zawodnik zbudował swoją markę już na siódmej edycji gali, gdzie efektownie rozbił Jakuba Kamieniarza przez TKO w drugiej rundzie. Tym razem jego rywalem będzie twardy Łotysz - Arturs Ozolins.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polki walczą o złote medale mistrzostw świata! Kto z największymi szansami na sukces?

 

W walce wieczoru Oleksii Polishchuk, aktualnie wypożyczony z federacji KSW, powróci do klatki po nieudanym podejściu do przejęcia pasa tej federacji - w czerwcu nie zmieścił się w limicie wagowym i jego walka nie doszła do skutku. W Kołobrzegu czeka go jednak inne wyzwanie - starcie z Edgarem Davalosem, zawodnikiem znanym m.in. z występu w Fight Exclusive Night.

 

Transmisja gali w Polsacie Sport Extra 3, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Wyniki gali Hybrid MMA 9:

1. Oleksii Polishchuk - Edgar Davalos (Walka wieczoru)
2. Brajan Przysiwek - Arturs Ozolins
3. Michał Hawro - Muhammed Ali Ismayliv
4. Kamil Stachura - Łukasz Stachurski
5. Aleksander Winiarski - Hubert Rudnik
6. Rafał Lewon - Łukasz Szulc
7. Kacper Frątczak - Arkadiusz Zając
8. Radosław Wichrowski - Tomasz Kuberski
9. Michał Młynarczyk - Gracjan Bielecki
10. Szymon Kasprzyński - Denis Pelykh

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HYBRID MMA 9MMASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aneta Rygielska - Chengyu Yang. Walka z MŚ 2025
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 