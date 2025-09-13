Hybrid MMA 9. Wyniki walk

Hybrid MMA wraca po wakacyjnej przerwie. Publiczność w Kołobrzegu zobaczy zarówno dobrze znanych fighterów, którzy już wcześniej walczyli pod szyldem organizacji, jak i świeże nazwiska, które dopiero wchodzą na zawodową scenę.

Na karcie walk znalazło się kilka naprawdę ciekawych zestawień. Do akcji wejdą m.in. Kamil Stachura, doświadczony Rafał Lewon oraz jeden z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia - Michał Hawro. W co-main evencie kibice będą mogli ponownie podziwiać Brajana Przysiwka. Utalentowany zawodnik zbudował swoją markę już na siódmej edycji gali, gdzie efektownie rozbił Jakuba Kamieniarza przez TKO w drugiej rundzie. Tym razem jego rywalem będzie twardy Łotysz - Arturs Ozolins.

W walce wieczoru Oleksii Polishchuk, aktualnie wypożyczony z federacji KSW, powróci do klatki po nieudanym podejściu do przejęcia pasa tej federacji - w czerwcu nie zmieścił się w limicie wagowym i jego walka nie doszła do skutku. W Kołobrzegu czeka go jednak inne wyzwanie - starcie z Edgarem Davalosem, zawodnikiem znanym m.in. z występu w Fight Exclusive Night.

Transmisja gali w Polsacie Sport Extra 3, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Wyniki gali Hybrid MMA 9:

1. Oleksii Polishchuk - Edgar Davalos (Walka wieczoru)

2. Brajan Przysiwek - Arturs Ozolins

3. Michał Hawro - Muhammed Ali Ismayliv

4. Kamil Stachura - Łukasz Stachurski

5. Aleksander Winiarski - Hubert Rudnik

6. Rafał Lewon - Łukasz Szulc

7. Kacper Frątczak - Arkadiusz Zając

8. Radosław Wichrowski - Tomasz Kuberski

9. Michał Młynarczyk - Gracjan Bielecki

10. Szymon Kasprzyński - Denis Pelykh

ŁO, Polsat Sport