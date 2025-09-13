Jakub Kiwior zadebiutował w FC Porto
Jakub Kiwior rozegrał pierwszy mecz w barwach FC Porto. Nowy zespół polskiego piłkarza wygrał u siebie z CD Nacional 1:0 w 5. kolejce ligi portugalskiej. W obronie Kiwiorowi partnerował Jan Bednarek.
Bednarek do Porto trafił w lipcu z Southamptonu. Kiwior natomiast na początku września został wypożyczony z Arsenalu Londyn, z opcją transferu definitywnego.
Bramkę w 39. minucie z rzutu karnego zdobył Hiszpan nigeryjskiego pochodzenia Samu Aghehowa.
Porto z kompletem pięciu zwycięstw prowadzi w tabeli.
Dla Kiwiora przenosiny do klubu z Portugalii to okazja na częstszą grę w wyjściowym składzie, również w europejskich pucharach. W londyńskim klubie Polak rozegrał 68 spotkań zdobywając trzy gole i notując pięć asyst. W ubiegłym sezonie wraz z drużyną zdobył wicemistrzostwo w Premier League.