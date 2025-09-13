Julia Szeremeta szczerze po przegranym finale MŚ. Wymowne słowa Polki
Pięściarka Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w Liverpoolu. Wicemistrzyni olimpijska w finale kategorii 57 kg przegrała 1:4 (27:30, 28:29, 27:30, 29:28, 28:29) z Hinduską Jaismine Jaismine. Zaraz po walce skomentowała werdykt w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.
Julia Szeremeta: To była bardzo równa walka i myślałam, że to ja wygram
Przypomnijmy - w wielkim finale Szeremeta zmierzyła się z Jaismine z Indii. Ostatecznie niejednogłośną decyzją sędziów wygrała rywalka Polki.
- To była bardzo równa walka i myślałam, że to ja wygram - powiedziała w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport polska medalistka.
Dla Polki to kolejny wielki sukces w dotychczasowej karierze. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu również sięgnęła po srebrny medal.