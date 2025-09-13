Kaczmarska - Nupur. Wynik finału MŚ w boksie. Kto wygrał walkę?

Agata Kaczmarska - Nupur Nupur to finałowa walka na mistrzostwach świata w boksie. Jaki był wynik walki Kaczmarska - Nupur na MŚ w boksie? Walka Kaczmarskiej w finale MŚ w boksie - kto wygrał?

fot. Polsat Sport
Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w tym roku gości Liverpool. Do rywalizacji w kategorii powyżej 80 kilogramów przystąpiła utalentowana reprezentantka Polski Agata Kaczmarska.

 

Jak się okazało, Kaczmarska kapitalnie spisuje się podczas MŚ w boksie. Polka pokonała kolejno Yilian Zhan i Yeldanę Talipovą, meldując się tym samym w wielkim finale mistrzowskiej imprezy.

 

Finałową rywalką Kaczmarskiej będzie reprezentantka Indii Nupur Nupur.

Jaki był wynik walki Kaczmarska - Nupur. na MŚ w boksie? To pytanie zadają sobie fani boksu w naszym kraju. Finał Kaczmarska - Nupur. odbędzie się w sobotę 13 września o godzinie 22:00 polskiego czasu. O werdykcie potyczki poinformujemy od razu po jej zakończeniu. Na naszym portalu dostępna do obejrzenia będzie również cała walka Kaczmarska - Nupur. w finale MŚ.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport i na Polsat Box Go.

