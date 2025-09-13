Kajetanowicz i Szczepaniak w czołówce WRC2 Challenger

Inauguracyjny dzień drugiej południowoamerykańskiej rundy tegorocznego sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata uzupełniły powtórki trzech przejechanych już wcześniej odcinków. Niebo nad regionem Biobío rozchmurzyło się, a nawierzchnia szybkich, szutrowych oesów przeschła. Zmiany przyczepności stały się bardziej przewidywalne, ale pojawiło się z kolei dużo kamieni, stopniowo wyciąganych przez kolejne rajdówki, oraz spore koleiny niszczące podwozia samochodów.

Kajetanowicz i Szczepaniak utrzymali wypracowaną podczas pierwszej pętli prędkość. Polacy solidnie przejechali wszystkie próby, unikając problemów. Duet ORLEN Rally Team dwukrotnie zanotował czas w trójce WRC2 Challenger i przenocuje na prowizorycznym podium kategorii.

– Pierwszy etap Rajdu Chile za nami. Cieszę się, że tutaj jesteśmy. Wielu zawodników nie ukończyło drugiej pętli. Okazało się, że odcinki, zwłaszcza podczas powtórnych przejazdów, stały się dużo bardziej wymagające. Organizator naprawiał przed rajdem drogi, ale zrobił to w taki sposób, że nawierzchnia stała się miejscami bardzo miękka i szybko pojawiły się duże koleiny. Samochody uderzały w nierówności podwoziem tak mocno, że grube płyty – zabezpieczenia, jakie mamy pod spodem – nie wytrzymywały. Kilku zawodników odpadło. My się trzymamy, nie tylko na drodze. Radzimy sobie również w kwestii doboru ustawień i jest coraz lepiej. Choć nie czuję się perfekcyjnie, myślę, że wszystko zmierza w dobrą stronę – komentował Kajetan Kajetanowicz, mistrz świata WRC2 Challenger z 2023 roku.

Sobota będzie najdłuższym dniem tegorocznej edycji Rajdu Chile. Co prawda ponownie zaplanowano sześć odcinków specjalnych, ale ich łączny dystans wynosi blisko 140 kilometrów. Dwukrotnie przejeżdżane będą próby: Pelún (15,65 km), Lota (25,64 km) oraz María Las Cruces (28,31 km). Ściganie rozpocznie się tuż po godzinie 14.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – ORLEN S.A., a także partner techniczny Delphi oraz ORLEN OIL.

Rajd Chile 2025 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS6:

1. Griazin/Aleksandrow (Škoda Fabia RS Rally2) 1:00:26,3

2. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +37,4

3. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +1:09,8

4. J. Martínez/García (Škoda Fabia RS Rally2) +1:28,1

5. F. Zaldivar/Der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2) +2:12,5

6. G. Rosselot/Brizio (Citroën C3 Rally2) +3:02,1

7. P. Heller/Amestica (Citroën C3 Rally2) +3:31,1

8. E. Rosselot/Leiva (Citroën C3 Rally2) +4:50,9

9. Scuncio/Román (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:52,0

10. Galanti/Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) +6:38,0

KN, Informacja prasowa