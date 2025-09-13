Przyjaźń, uśmiechy, a potem... obgadywanie. Siatkarka zdradziła tajemnicę szatni

26-letnia zawodniczka podkreśliła w rozmowie z "Gazeta Sporturilor", że żeńska szatnia jest dość specyficzna, gdyż na pozór może się wydawać, że w drużynie wszystko jest w porządku, ale pod przykrywką uśmiechów i dobrego humoru dochodzi do regularnych wojen między siatkarkami.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ siatkarzy 2025 terminarz. Mecze dziś, godziny, mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn

- Na początku chyba we wszystkich szatniach i wszystkich sportach jest fajnie. Przyjaźnimy się ze sobą, chodzimy razem na basen i grilla, robimy wspólnie mnóstwo rzeczy. I tak jest do pierwszego meczu, bo później zaczyna się obgadywanie. "Dlaczego ona gra, a ja nie? Przecież jestem lepsza" i tak dalej. Czy uważam, że dziewczyny są dla siebie gorsze od mężczyzn? Tak. Nie wiem, z czego to wynika. Być może po części jest to kwestia sportowej ambicji, bo każda z nas chce pokazać, że jest na tyle dobra, by dostać lepszy kontrakt albo powołanie do kadry - tłumaczyła Vasilica.

Atakująca Rapidu Bukareszt zarzeka się jednak, że ona nie należy do grupy "obgadujących". Wręcz przeciwnie, 26-latka zaznaczyła, że stara się dbać o atmosferę i dodawać otuchy koleżankom, które mniej grają.

- Zdrowa rywalizacja powinna napędzać do pracy. Jeśli widzę, że moja koleżanka robi coś lepiej ode mnie, staram się ją podpatrywać i poprawiać te elementy. To mnie motywuje. Nigdy nie czułam zawiści. Staram się przekazywać takie myślenie pozostałym dziewczynom. Mówię rezerwowym, co w danej sytuacji mogłyby zrobić, żeby zdobyć punkt. A jeśli to ja jestem w kwadracie dla rezerwowych, nigdy nie mówię, że zazdroszczę grającym - zakończyła Larisa Vasilica.

Reprezentantka Rumunii rozpocznie 25 października 2025 swój drugi sezon w Rapidzie. W pierwszym sięgnęła z drużyną po brązowy medal mistrzostw kraju.