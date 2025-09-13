Kurek zdradził, co było kluczowe w meczu Polska - Rumunia
Bartosz Kurek był w dobrym nastroju po meczu Polska - Rumunia na MŚ siatkarzy 2025. - Kluczowe było złapanie swojego rytmu - powiedział przed kamerami Polsatu Sport.
Biało-Czerwoni wygrali w trzech setach, ale pierwsza partia była niezwykle wyrównana. Polacy musieli bronić czterech piłek setowych i wygrali 34-32.
- To nie było gładkie zwycięstwo. Trochę spodziewaliśmy się nerwów - to w końcu najważniejsza impreza. Cieszę się, że potrafiliśmy z tego wybrnąć. Kolejne dwa sety mieliśmy już pod kontrolą i to było dobre przetarcie - powiedział Kurek w rozmowie z Polsatem Sport.
Kapitan reprezentacji Polski wyznał, że dodatkowa motywacja na mecz otwarcia nie była potrzebna.
- Tej grupie nie trzeba niczego tłumaczyć, nie trzeba przypominać, jak ważne było, by nie lekceważyć rywala. Kluczowe było złapanie swojego rytmu. Zaczęliśmy nie po swojemu, ale później przypomnieliśmy sobie "dobrą Polskę" - dodał.
W poniedziałek podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Katarem.