Mamy pierwszą niespodziankę na mistrzostwach świata! Dotkliwa porażka faworytów

Przed sobotnim meczem Japonia, notowana wcześniej na piątym miejscu w światowym rankingu, była zdecydowanym faworytem grupy G. Turcja na liście FIVB plasowała się na 17. pozycji. Ich ostatnie spotkanie w 2023 roku w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich azjatycka drużyna wygrała bez straty seta.

ZOBACZ TAKŻE: Siedmiu debiutantów w kadrze Grbicia na MŚ. Padają słowa o abstrakcji

W sobotę na boisku Smart Arenata Coliseum role na boisku się jednak odwróciły i to Turcy zdominowali grę.

- Myślę, że praca, którą wykonaliśmy podczas przygotowań, wyniosła nas na inny poziom. Teraz bardziej wierzymy, że możemy grać na wysokim poziomie i pokazać to światu. Jesteśmy gotowi, by walczyć z każdym - powiedział kapitan tureckiej reprezentacji Murat Yenipazar.

Rozgrywający podkreślił, że właśnie wiara we własne umiejętności jest największą siłą jego zespołu.

- Wierzymy w siebie nawzajem, wierzymy w nasz zespół. Wierzymy, że możemy wygrać. Fizycznie jesteśmy wysoką drużyną, więc jeśli rozwiniemy nasz blok i serwis, myślę, że możemy osiągnąć znacznie więcej - dodał.

Turcy grają w mistrzostwach świata z nowym, doświadczonym na arenie międzynarodowej trenerem - Slobodanem Kovacem. Serb objął stanowisko już w trakcie tego sezonu reprezentacyjnego, na początku lipca.

- Wszystkie gazety pisały przed mistrzostwami, że jesteśmy drugą ligą. Pokazałem to moim graczom i powiedziałem, że się z nimi nie zgadzam. Kiedy przejąłem Turcję to zobaczyłem, że ma naprawdę jakościowych graczy. Udowodniliśmy to w sobotę, ale to dopiero pierwszy krok. Musimy zapomnieć o tym meczu i skoncentrować się na następnych spotkaniach, by zająć pierwsze miejsce w grupie - powiedział Kovac.

- Mamy wszystko, by być niespodzianką turnieju. Nasi siatkarze grają w renomowanych klubach: Piacenza, Lube. Z kolei Ziraat Bankasi Ankara ograł Resovię w finale Pucharu CEV. To są świetni zawodnicy, tylko trzeba nimi odpowiednio pokierować. Pokazałem zawodnikom, że nie mogą zwracać uwagi na to, co piszą media - dodał szkoleniowiec.

Wynik meczu Turków z Japończykami zmienił układ sił w grupie G. Podopieczni trenera Kovaca mają teraz wszystko w swoich rękach, by zająć pierwsze miejsce w grupie. Wówczas otworzy im się droga do ćwierćfinału, w którym mogą trafić na... Polaków. Zajęcie drugiego miejsca spowoduje, że z biało-czerwonymi mogą zmierzyć się już w 1/8 finału. Turcy celują jednak w pierwsze miejsce w grupie.

- Chcemy, żeby nas dostrzeżono, pomimo tego jakie mamy miejsce w rankingu. Ale nie chcę mówić o jutrze. Liczy się tylko dzisiaj - chcemy zachować to w środku i pokazać wszystko na boisku - podkreślił Yenipazar.

Skomplikowała się sytuacja Japończyków, których zaskoczył poziom Turcji.

- Spodziewaliśmy się innego meczu, ale Turcja grała bardzo dobrze. Fizycznie są bardzo mocni, zdominowali nas serwisem i blokiem. Trudno nam było oddychać i znajdować rozwiązania. Kilku akcji nie poprowadziliśmy dobrze po obronie, to mogłoby trochę zmienić przebieg spotkania, ale Turcja była o wiele mocniejsza - przyznał trener Japończyków Laurent Tillie, który wcześniej prowadził reprezentację Francji, zdobywając z nią m.in. złoto igrzysk olimpijskich w Tokio.

By pozostać w grze o awans do fazy pucharowej, Japończycy muszą w poniedziałek wygrać z Kanadą, zajmującą obecnie 10. miejsce w światowym rankingu. Zespół z Ameryki Północnej w sobotę pokonał Libię 3:1.

- Zobaczymy, co musimy zrobić, żeby się poprawić i przygotować do meczu z Kanadą. Mamy trudną grupę – Turcję, Kanadę i Libię, którą widzieliśmy, więc przygotowujemy się na walkę - podkreślił francuski trener.

Wyniki grupy G są ważne dla Polaków, ponieważ właśnie z tą grupą krzyżują się w fazie pucharowej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP