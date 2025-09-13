Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczęła mistrzostwa świata na Filipinach! Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w premierowym spotkaniu mierzyli się z Rumunią. Przed nimi jeszcze co najmniej dwa grupowe spotkania, w których rywalami Polaków będą Katarczycy i Holendrzy. W swoim drugim meczu turnieju Biało-Czerwoni zmierzą się z azjatycką kadrą.

Katar w swoim pierwszym spotkaniu przegrał 1:3 z Holandią. Holendrzy zdominowali pierwszego seta, natomiast w dwóch kolejnych Katarczycy nawiązali z nimi wyrównaną walkę. W trzecim długo prowadzili i chociaż Holendrzy doprowadzili do gry na przewagi w końcówce, to minimalnie lepsi okazali się zawodnicy z Półwyspu Arabskiego, którzy niespodziewanie przedłużyli spotkanie.

Porażka w trzeciej partii podziałała na Europejczyków jak zimny prysznic - czwartą odsłonę rozpoczęli od prowadzenia 4:0. Ta zaliczka z początku seta wystarczyła im do zwycięstwa, chociaż w końcówce Katarczycy odrobili część strat. Nie zdążyli już jednak doprowadzić do wyrównania.

Tym samym rywalem Katarczyków w drugiej kolejce będą Polacy. Po raz kolejny Biało-Czerwoni będą „zamykać” turniejowy dzień grając najpóźniej ze wszystkich drużyn.

MŚ 2025: Polska – Katar. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Katar od godz. 15:20 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport