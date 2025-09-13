Najważniejszy wyścig weekendu na świecie. Gwiazdy na starcie The Royal Bahrain Irish Champion Stakes

The Royal Bahrain Irish Champion Stakes to wyścig, w którym udział biorą konie trzyletnie i starsze. Historia tej gonitwy nie jest może bardzo długa, gdyż sięga raptem 1976 roku (wcześniej gonitwa ta odbywała się pod nazwą Joe McGrath Memorial Stakes, ku uczczenia Joego McGratha, odnoszącego mnóstwo sukcesów właściciela koni wyścigowych), ale prestiż imprezy wzrastał właściwie z roku na rok i teraz jest to cieszący się ogromną popularnością najwyższej grupy wyścig, z dużą pulą nagród, będący od 2009 roku częścią serii Breeders' Cup Challenge. Zwycięzca Irish Champion Stakes otrzymuje automatyczne zaproszenie do udziału w Breeders' Cup Turf, który w tym roku odbędzie się z dniach 31 października - 1 listopada w na torze Del Mar w USA.

Irlandzka gonitwa, odbywająca się w Leopardstown na dystansie 1 mili i 2 furlongów (2012 metrów), jest również bardzo ważnym przetarciem przed pozostałymi ważnymi wyścigami jesiennego kalendarza, takimi jak Prix de l'Arc de Triomphe, Champion Stakes, Breeders’ Cup czy Hong Kong International Festival.

Co ciekawe, tylko dwa konie zdołały wygrać The Royal Bahrain Irish Champion Stakes dwukrotnie: Dylan Thomas (2006, 2007) i Magical (2019, 2020). Wśród dżokejów rekordzistą jest z kolei Michael Kinane, który wygrywał tu siedmiokrotnie. Legendę goni jednak Ryan Moore, dla którego zwycięstwo w 2023 roku było piątym w karierze. Bezkonkurencyjnym trenerem jest Aidan O'Brien, który zanotował na własnej ziemi już 12 triumfów.

Trzynaste, choć na pewno nie pechowe, zwycięstwo może O'Brienowi przynieść Delacroix, który - pod nieobecność Ombudsmana, zwyciezcy Juddmonte International Stakes 2025 - będzie faworytem tegorocznych zmagań. O wygraną nie będzie jednak łatwo, gdyż konkurencja będzie ogromna. Wśród koni, które mogą powalczyć o triumf, eksperci wymieniają choćby nadzieję Japończyków, czteroletniego Shin Emperora, który w ubiegłym roku zajął tu trzecie miejsce (przegrał jedynie z Economicsem i Auguste'em Rodinem), a także siedmioletniego Anmaata, zwycięzcę ubiegłorocznego Champion Stakes w Ascot oraz gonitwy Prix d'Ispahan w 2023 roku.

Transmisja wyścigu The Royal Bahrain Irish Champion Stakes w sobotę (13 września) od godziny 17.00 w Polsacie Sport Fight i online w Polsat Box Go.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport