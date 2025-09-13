Niestety. Polska przegrała z Wielką Brytanią

Pierwszym sobotnim spotkaniem był debel, w którym Karol Drzewiecki i Jan Zieliński wygrali z triumfatorami tegorocznego wielkoszlemowego Wimbledonu Lloydem Glasspoolem i Julianem Cashem 3:6, 6:3, 7:6 (8-6).

Po piątkowych singlowych pojedynkach goście prowadzili 2:0. Tomasz Berkieta (545. w światowym rankingu) uległ 6:7 (9-11), 4:6 Norriemu (34.), a Pieczkowski (484.) przegrał 4:6, 2:6 z Arthurem Ferym (227.).

Brytyjczycy awansowali do 1. rundy kwalifikacji do finałowego turnieju z udziałem ośmiu zespołów, gospodarze pozostali w Grupie Światowej I.

Drużyny rywalizowały na twardym korcie Polsat Plus Areny Gdynia. W polskiej ekipie zabrakło najwyżej notowanych zawodników, kontuzjowanych Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka (siedział z kolegami z kadry na ławce) oraz chorego Maksa Kaśnikowskiego.

Była to dziewiąta konfrontacja tych zespołów w Pucharze Davisa. Biało-Czerwoni zwyciężyli tylko raz, a miało to miejsce w poprzedniej potyczce – 3:2 w sierpniu 2009 roku w Liverpoolu.

