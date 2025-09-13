Nieudane mistrzostwa świata polskiej legendy. Odpadł w eliminacjach
Piotr Lisek odpadł w eliminacjach skoku o tyczce w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Polak zaliczył wysokość 5,70 m. Do awansu do finału potrzebny był wynik 5,75, który uzyskało 12 zawodników.
Piotr Lisek
Lisek szósty raz uczestniczył w mistrzostwach świata na stadionie. Był rozczarowany tym, że w najważniejszych zawodach sezonu nie przeskoczył poprzeczki zawieszonej na 5,75.
Finał skoku o tyczce mężczyzn odbędzie się w poniedziałek. Wielkim faworytem jest rekordzista świata Armand Duplantis ze Szwecji, który 12 sierpnia w Budapeszcie uzyskał wynik 6,29.Przejdź na Polsatsport.pl
