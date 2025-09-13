Nieudane mistrzostwa świata polskiej legendy. Odpadł w eliminacjach

Piotr Lisek odpadł w eliminacjach skoku o tyczce w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Polak zaliczył wysokość 5,70 m. Do awansu do finału potrzebny był wynik 5,75, który uzyskało 12 zawodników.

fot. PAP
Piotr Lisek

Lisek szósty raz uczestniczył w mistrzostwach świata na stadionie. Był rozczarowany tym, że w najważniejszych zawodach sezonu nie przeskoczył poprzeczki zawieszonej na 5,75.

 

Finał skoku o tyczce mężczyzn odbędzie się w poniedziałek. Wielkim faworytem jest rekordzista świata Armand Duplantis ze Szwecji, który 12 sierpnia w Budapeszcie uzyskał wynik 6,29.

BS, PAP
