Olaf Pieczkowski - Cameron Norrie. Relacja live i wynik na żywo

Czas na rozgrywki Pucharu Davisa. Podczas tej przerwy reprezentacyjnej Polacy występują w Grupie Światowej I i mierzą się z Wielką Brytanią. Stawką rywalizacji jest awans do grona najlepszych drużyn walczących w przyszłym roku o miejsce w turnieju finałowym.

Biało-Czerwoni do wrześniowego starcia przystąpili znacznie osłabieni. W ich składzie zabrakło bowiem dwóch najlepszych rakiet naszego kraju: kontuzjowanych Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. W ostatnich dniach wypadł również początkowo powołany Maks Kaśnikowski, który leczy zapalenie ucha.

W kadrze prowadzonej przez kapitana Mariusza Fyrstenberga ostatecznie znaleźli się Olaf Pieczkowski, Tomasz Berkieta, Fryderyk Lechno-Wasiutyński, Jan Zieliński oraz Karol Drzewiecki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olaf Pieczkowski - Cameron Norrie na Polsatsport.pl.