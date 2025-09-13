Polak powalczy o medal MŚ

W sobotę Baran dotarł do półfinału czempionatu, w którym przegrał z reprezentantem Azerbejdżanu Giorgim Meszwiliszwilim 0:2. W każdej z dwóch rund stracił po jednym punkcie.

Dzięki wysokiej lokacie w światowym rankingu Polak był rozstawiony i w pierwszej rundzie miał wolny los. W 1/8 finału zwyciężył przed regulaminowym czasem 6-minutowej walki przez przewagę techniczną Omara Ihaba Sarema (Rumunia) 10:0. W ćwierćfinale stoczył dramatyczny pojedynek z Niemcem Mohsenem Mansourem Siyarem, który wygrał w końcowej fazie walki 6:3.

Drugi z walczących w sobotę Polaków Cezary Sadowski (MLUKS Karlino) został wyeliminowany w kwalifikacjach wagi 86 kg przegrywając 2:9 z Rosjaninem Ibragimem Kadijewem, walczącym pod flagą Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej (World Wrestling).

W czempionacie globu wolniaków wystartują także: Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) w wadze 65 kg, Kamil Rybicki (LKS Mazowsze Teresin) w 74 kg i Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) w 97 kg.

Rybicki w niedzielę w kwalifikacjach zmierzy się z Batuqinggele Batuqinggele (Chiny).

Bieńkowski i Zbigniew Baranowski rozpoczną mistrzostwa w poniedziałek. Ten pierwszy w 1/8 finału walczyć będzie z Peimanem Biouaghą Biabanim z Kanady, natomiast Baranowski zacznie imprezę od pojedynku w kwalifikacjach, a jego rywalem będzie Dawid Mchedlidze z Ukrainy.

O medale w stolicy Chorwacji powalczą także kobiety, a wśród nich cztery Polki, w dniach 15-18 września oraz reprezentanci stylu klasycznego (18-21 września) z udziałem sześciu Biało-Czerwonych.

PAP