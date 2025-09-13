Polak w pierwszej dziesiątce. Solidny występ na lekkoatletycznych MŚ

Dunfee triumfował czasem 2:28.22. Bonfim uzyskał wynik 2:28.55, a Katsuki - 2:29.16. Ben Hlima zamknął pierwszą dziesiątkę rezultatem 2:33.08.

W 2021 roku Dunfee zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio w chodzie na 50 km. Dwa lata wcześniej na tym dystansie zdobył brąz mistrzostw świata w Dausze. W tym sezonie Kanadyjczyk uzyskał drugi w historii wynik w chodzie na 35 km - 2:21.40.

JŻ, PAP