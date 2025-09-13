Polak w pierwszej dziesiątce. Solidny występ na lekkoatletycznych MŚ
Maher Ben Hlima zajął 10. miejsce w chodzie na 35 km, który był pierwszą konkurencją lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Wygrał Kanadyjczyk Evan Dunfee przed Brazylijczykiem Caio Bonfimem i Japończykiem Hayato Katsukim.
Maher Ben Hlima
Dunfee triumfował czasem 2:28.22. Bonfim uzyskał wynik 2:28.55, a Katsuki - 2:29.16. Ben Hlima zamknął pierwszą dziesiątkę rezultatem 2:33.08.
W 2021 roku Dunfee zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio w chodzie na 50 km. Dwa lata wcześniej na tym dystansie zdobył brąz mistrzostw świata w Dausze. W tym sezonie Kanadyjczyk uzyskał drugi w historii wynik w chodzie na 35 km - 2:21.40.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Srebro Barbary Leśniewskiej na 100 m stylem dowolnym podczas EYOF w Skopje