Półfinał dla Polek był blisko. Nie zagrają o medale

Urszula Łunio i Natalia Okła dzięki dwóm zwycięstwom w piątek awansowały bezpośrednio do ćwierćfinału turnieju VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. Ich przeciwniczkami na tym etapie rozgrywek były Węgierki Stefánia Flóra Kun i Lilla Villám. Polki, jako turniejowa “jedynka”, były faworytkami spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami 33. Bieg Solidarności

Pierwszy set był niezwykle wyrównany, jednak w końcówce na prowadzenie wyszły węgierskie zawodniczki. W drugiej partii przewaga przyjezdnych była już znaczna. Biało-czerwonym nie udało się doprowadzić do wyrównania i cały mecz zakończył się zwycięstwem Węgierek.

- Mogłyśmy robić mniej błędów na zagrywce, bo uważam, że dobrze je broniłyśmy. Nie dawałyśmy im szans tak naprawdę na side-oucie. Myślę, że nasze błędy przeważyły - powiedziała po meczu Urszula Łunio. - Szkoda, że nie udało się osiągnąć półfinału. Tak naprawdę jest to nasz pierwszy turniej z Natalią, więc cieszę się że udało nam się zgrać na tyle, żeby fajnie razem wystąpić - dodała zawodniczka.

Mimo, że polskim siatkarkom nie udało się uzyskać awansu do strefy medalowej, to bardzo doceniają wsparcie kibiców, którzy głośno je dopingowali. - Wspaniale gra się tutaj. Kibice dodali nam na pewno wiary i ducha. Niestety to nie wystarczyło. Dziękujemy bardzo za wsparcie - podsumowała Natalia Okła.

Dla biało-czerwonych jest to koniec sezonu plażowego w Polsce. Jak zaznaczają same siatkarki będą bardzo dobrze wspominać minione tygodnie. - Każdy turniej miał coś w sobie. Najlepsze wspomnienie? Chyba medal z mistrzostw Europy U22 - powiedziała Łunio. Wywalczyła go w parze z Małgorzatą Ciężkowską, która ze względów zdrowotnych nie mogła wystąpić w Wilanowie. - Bardzo dobrze wspominam Stare Jabłonki, gdzie z Julką zdobyłyśmy awans też przed super publicznością. Cały sezon był bardzo stały. Jestem zadowolona - dodała Okła.

Półfinały VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika już bez Polek wystartują w niedzielę o 9:00.

Informacja Prasowa