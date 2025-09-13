Polka nie przebrnęła eliminacji. 13. miejsce w grupie
Daria Zabawska odpadła w eliminacjach rzutu dyskiem pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polka uzyskała wynik 57,78 i została sklasyfikowana na 13. miejscu w grupie A.
Najdalej rzuciła w tej grupie Chorwatka Sandra Elkasevic - 66,72.
W niedzielę w finale rzutu dyskiem kobiet wystąpi 12 zawodniczek, które najlepiej spisały się w eliminacjach.
