Polka nie przebrnęła eliminacji. 13. miejsce w grupie

Daria Zabawska odpadła w eliminacjach rzutu dyskiem pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polka uzyskała wynik 57,78 i została sklasyfikowana na 13. miejscu w grupie A.

fot. PAP
Najdalej rzuciła w tej grupie Chorwatka Sandra Elkasevic - 66,72.

 

W niedzielę w finale rzutu dyskiem kobiet wystąpi 12 zawodniczek, które najlepiej spisały się w eliminacjach.

