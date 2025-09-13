Polki walczą o złote medale mistrzostw świata! Kto z największymi szansami na sukces?

Na siedem medalowych szans, które mieliśmy na etapie ćwierćfinałów, trzy Polki zapewniły sobie najpierw brązowe krążki, a po awansie do finałów, co najmniej srebrne medale. Apetyty rosną jednak w miarę jedzenia i liczymy na przynajmniej jedno złoto!

- Wspaniały początek weekendu i mam nadzieję, że ten weekend będzie trwał i że te gwarantowane srebrne medale zamienią się w złote. Walka Agaty Kaczmarskiej zrobiła na mnie największe wrażenie, bo boksowała bardzo skutecznie, bardzo widowiskowo. I zrobiła sporą niespodziankę. Umówmy się, to dziewczyna, która nie ma zbyt dużego doświadczenia, a walczy na mistrzostwach świata bez stresu i ten boks sprawia jej radość - mówi Saleta.

ZOBACZ TAKŻE: Trzy Polki w finałach mistrzostw świata!

Ekspert i komentator Polsatu Sport zdradził, która z tercetu Rygielska, Karczmarska i Szeremeta ma największe szanse na złoto.

- Jeśli popatrzymy na przeciwniczkę i formę, to Rygielska, ponieważ Julia Szeremeta ma bardzo trudną rywalkę, podobnie jak Kaczmarska. Nie chcę powiedzieć, że ktokolwiek w finale ma łatwego przeciwnika, ale wydaje mi się, że Rygielska jest w tak dobrej formie, że nie powinna mieć problemu ze zwycięstwem - przyznaje.

Reprezentacja Polski za sprawą pań opuści Liverpool z trzema medalami. Niestety, gorzej poszło panom, ale Saleta wierzy, że i oni niebawem dołączą do światowej czołówki.

- Sukcesy pań są powodem do tego, żebyśmy byli dumni z boksu, który swego czasu był naszą dyscypliną narodową. Mam nadzieję, że sukcesy panów jeszcze przyjdą. Miałem nadzieję, że te mistrzostwa świata będą takie przełomowe. Przewidywałem, że będą dwa, trzy medale u kobiet, więc to się spełniło. Ale myślałem, że będzie jeden krążek u panów. Nad tym trzeba jeszcze popracować. Patrząc na walki Polaków - u pań i panów, powiedzmy, że dwie walki były takie, że mieliśmy trochę szczęścia, łącznie z Julką Szeremetą. Ale kilka było takich, że wynik mógłby być odwrotny na korzyść Polki czy Polaka - podkreśla Saleta.

Finałowe starcia z udziałem Szeremety, Kaczmarskiej i Rygielskiej będzie można obejrzeć na żywo w Polsacie Sport Fight i w serwisie Polsat Box Go. Więcej o tym TUTAJ.

Rozmowa z Przemysławem Saletą w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport